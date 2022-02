Leipzig

Nachdem die ersten Ausläufer des Sturmtiefs „Ylenia“ in der Nacht zum Donnerstag auch über Sachsen mit Windgeschwindigkeiten von 100 km/h und mehr hinweggezogen waren, zeigten sich im Freistaat noch vergleichsweise geringe Schäden. Mehrere Tausend Menschen mussten zwischenzeitlich zwar ohne Strom auskommen, weil umgestürzte Bäume in Erzgebirge und Vogtland die Stromtrassen beschädigt hatten. Zudem mussten manche Straßen auch vorübergehend gesperrt werden, rückten die Feuerwehren zur Beseitigung von Blockaden aus. Von größeren Problemen, wie derweil in anderen Bundesländern, blieb Sachsen aber verschont. Ausgestanden ist die Unwetterlage aber bisher noch nicht.

Wie Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärte, bleibe es auch in den kommenden Stunden und Tagen noch sehr stürmisch – mit weiterhin zum Teil sehr hohen Windgeschwindigkeiten. Ein Höhepunkt wurde gegen Donnerstagmittag erwartet, danach nehme die Gefahr bis zum Abend etwas ab, so der Meteorologe. Am Freitag nähere sich dann aber aus westlicher Richtung erneut ein Orkantief, in diesem Fall „Zeynep“ genannt. „Am Abend und eingangs der Nacht zum Samstag nimmt der Wind weiter zu und erreicht Böen zwischen 90 und 110 km/h, stellenweise sind auch Orkanböen um 120 km/h aus westlichen Richtungen nicht ausgeschlossen“, heißt es in der amtlichen Unwetterwarnung des DWD.

Dominik Jung: Auswirkungen könnten noch heftiger werden

Der Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ sieht dies ähnlich. „Zum Nachmitttag wird der Sturm heute langsam weniger. Doch der nächste Sturm ist nicht weit weg. Er kommt ab Freitagabend nach Deutschland und trifft nach den neusten Berechnungen auf den Nordwesten und Norden Deutschlands“, so der Fachmann. Seiner Einschätzung nach könnten die „Auswirkungen noch heftiger werden als heute. Die Wettermodelle rechnen stellenweise in tiefen Lagen mit Orkanböen um 130 bis 140 km/h. Das wäre dann wirklich wieder brandgefährlich“, so Jung weiter.

Wetterexperte Jörg Kachelmann (kachelmannwetter.com) warnte am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Sturm Ylenia war zwar großflächig spürbar, aber das Ding von morgen auf übermorgen ist von den Windgeschwindigkeiten her eine ganz andere Nummer, 1-2 Ligen höher.“ Seine Prognose-Modelle sehen ab Freitagabend für mehrere Stunden vor allem an den Küsten und in Norddeutschland schwere Orkane voraus

Am Donnerstagmorgen hatte Sturmtief „Ylenia“ die Rettungskräfte vor allem im Westen und Norden Deutschland in Atem gehalten. Auf zahlreichen Bahnstrecken mussten Bäume entfernt werden, in Berlin rückte die Feuerwehr zu Hunderten nächtlichen Einsätzen aus. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin komplett ein – mit Auswirkungen auch auf Sachsen und andere Bundesländer. Zudem ging auch im Regionalverkehr vielfach gar nicht oder nur schleppend voran.

Von mpu / maj