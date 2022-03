Dresden

Deutliche Niederlage für Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): Sein Plan, ganz Sachsen vom Landtag zu einem Corona-Hotspot auszurufen zu lassen, ist am Widerstand der eigenen CDU-Fraktion gescheitert. Damit wird der Freistaat nach aktuellem Stand am 3. April auf wenige Basisschutzmaßnahmen gegen das Virus zurückfallen. Eine Maskenpflicht gilt dann beispielsweise nur noch in Gesundheitseinrichtungen und dem öffentlichen Nahverkehr. Auch 2G- oder 3G-Regeln sind nicht mehr zulässig.

CDU-Fraktionschef: Keine Überlastung erkennbar

Darüber hinausgehende Schutzmaßnahmen wären nur rechtlich möglich, falls der Landtag eine bedrohliche Infektionslage feststellen würde. Diese greift laut Infektionsschutzgesetz bei einer Überlastung der Krankenhauskapazitäten aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen. Allerdings machte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Hartmann am Dienstagvormittag deutlich, dass für die Fraktion dieses Szenario nicht gegeben ist: „Wir können derzeit diese Überlastung nicht erkennen. Insoweit ist das Thema aus heutiger Sicht für die CDU-Fraktion keine Option.“

Unzufriedenheit mit Kretschmer zeigt sich erstmals öffentlich

Hartmann stand für Nachfragen nicht zur Verfügung. Er betonte zuvor, dass Ministerpräsident Kretschmer „das Vertrauen und die Unterstützung“ der Fraktion genieße. Man arbeite „eng und konstruktiv“ zusammen. Ein Teil der CDU-Fraktion ist allerdings seit geraumer Zeit mit Kretschmers Pandemiepolitik unzufrieden, die Abgeordneten wünschen sich weniger strenge Vorschriften. Mit dem aktuellen Nein der Fraktion zeigt sich dieser interne Ärger nun zum ersten Mal öffentlich.

Koalitionspartner wurden überrascht

Auch die Koalitionspartner reagierten am Dienstag zurückhaltend auf Kretschmers Idee. „Wir sind von der Ankündigung des Ministerpräsidenten auch überrascht gewesen“, sagte die Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert. Ihre Kolleginnen und Kollegen gehörten aber eher ins „Team Vorsicht“. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sabine Friedel, betonte, dass die Zahlen „momentan“ eine Überlastung der Kliniken nicht hergäben. Sollte sich das ändern, müsse man die rechtlichen Voraussetzungen für weitere Schutzmaßnahmen schaffen.

Inzidenz deutlich über 2000-er Marke

Die Inzidenz beträgt aktuell in Sachsen 2.181,5. In Krankenhäusern werden 1577 corona-positive Patienten auf Normalstationen und 194 auf Intensivstationen behandelt. Corona ist aber nur bei 60 Prozent dieser Fälle der Auslöser für die Behandlung im Krankenhaus. Rund 15 Prozent des Krankenhauspersonals fällt derzeit nach Regierungsangaben wegen einer Corona-Infektion oder Quarantäne aus.

Kabinett will Corona-Lage weiter beobachten

Die sächsische Regierung bereitet nun die rechtlichen Voraussetzungen für die Basisschutzmaßnahmen ab 3. April vor, wie Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag erklärte. Zudem werde man unter anderem empfehlen, auch weiterhin den Mindestabstand einzuhalten und eine FFP2-Maske überall dort zu tragen, „wo man sich persönlich nicht wohlfühlt, weil man denkt, da ist zu viel Nähe“. Aufgrund des „diffusen“ Lagebilds werde man die Situation weiter beobachten: „Wenn wir merken, dass hier eine Lage entsteht, wo wir schnell und sofort reagieren müssen, dass wir dann sofort die epidemische Lage ausrufen.“

Prognose: Corona-Welle dauert bis in den Mai

Köpping sagte, dass laut einer neuen Prognose für die Landesregierung bis zum 3. April aber kein weiterer Anstieg der Bettenauslastung in den Krankenhäusern und der Infektionszahlen zu erwarten sei. Das Abklingen der Infektionswelle könne sich aber „bis weit in den Mai hinein“ ziehen.

Von Kai Kollenberg