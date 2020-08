Leipzig/Kamenz

Dr. Rainer Kluge (69) weiß in Sachsen über ärztliche Behandlungsfehler Bescheid, wie kein Zweiter. Denn er hat die Gutachterstelle für Beschwerden von Patienten bei der Sächsischen Landesärztekammer 1992 mit gegründet und steht ihr seitdem vor. Ob ein Patient mit seinem künstlichen Hüftgelenk unzufrieden ist oder eine Augenoperation nicht optimal verlief, die unterschiedlichsten Vorwürfe landen seit über 27 Jahren auf seinem Tisch.

Dr. Rainer Kluge, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Vorsitzender der Gutachterstelle für Ärztehaftung der Sächsischen Landesärztekammer Quelle: SLÄK

Der langjährige Chefarzt der Frauenklinik am Malteser Krankenhaus St. Johannes nimmt alle Fälle sehr ernst. Das sei im Interesse der Patienten und auch der Ärzte selbst, sagt er der LVZ. 2016 ging Rainer Kluge zwar offiziell in Rente, aber noch immer hilft er im Krankenhaus, Kinder zur Welt zu bringen und kümmert sich sachsenweit um die ärztlichen Fehler. Der Freistaat hat als einziges ostdeutsches Bundesland nach der Wende eine eigene Gutachterstelle aufgebaut. Die anderen Ost-Länder haben sich der Schlichtungsstelle für Arzthaftfragen der norddeutschen Ärztekammern in Hannover angeschlossen. Im Interview erklärt der Vorsitzende der Gutachterstelle, welche ärztlichen Kunstfehler am häufigsten auftreten und wie den Patienten geholfen werden kann.

Was sollte der Patient tun, wenn er einen Behandlungsfehler vermutet?

Wenn er sich falsch behandelt fühlt, dann muss er das zunächst gegenüber dem behandelnden Arzt oder der Einrichtung geltend machen. Denn zur Regulierung des Schadens brauchen wir den zuständigen Haftpflichtversicherer.

Zwei Todesfälle unter den begutachteten Anträgen

Gab es auch Todesfälle unter den 330 Anträgen, die 2019 an die Gutachterstelle der Sächsischen Landesärztekammer gestellt wurden? Bundesweit gab es immerhin 87 Todesfälle.

Ja, es gab auch zwei Todesfälle unter den begutachteten Fällen. Nicht alle der 330 Anträge kommen zur Begutachtung. Wir haben jedes Jahr etwa 330 bis 350 Anträge. Aus diesen werden in der Regel 230 bis 250 Begutachtungsverfahren. Nicht weiter verfolgt werden Anträge, die der Antragsteller dann doch zurückzieht oder bei denen andere Verfahrensvoraussetzungen nicht erfüllt sind.

Wie ist das mit den Versicherungen? Wenn einem Patienten etwa das falsche Bein abgenommen wurde und der Versicherer stellt sich quer, dann hat der Mann eben Pech. Oder?

Dann können wir das nicht außergerichtlich bearbeiten in einem Schlichtungsverfahren. Das ist richtig. Dann bleibt nur der Rechtsweg. Ich muss aber sagen, dass die Arzthaftpflicht-Versicherer in den allermeisten Fällen selbst Interesse daran haben, die Vorwürfe sachgerecht klären zu lassen. Nur selten weisen sie etwas gleich zurück. Grundsätzlich steht jedem Patienten der Rechtsweg offen, wenn er mit unserem Gutachten nicht einverstanden ist.

Was tun Sie denn für den Patienten, der sich falsch behandelt fühlt?

Wir kümmern uns natürlich um jeden Fall. Wir geben ein medizinisches Sachverständigengutachten bei einem unserer 350 Gutachter in Auftrag und erstellen zudem eine juristische Bewertung der Situation.

Chirurgie und Orthopädie oft betroffen

Warum sind Chirurgie und Orthopädie so oft betroffen von Patientenbeschwerden?

Bei diesen „schneidenden Disziplinen“ steht eine sehr konkrete Behandlung im Fokus. Und wenn das Ergebnis nicht so ist, wie der Patient sich das vorgestellt hat, kann es zu einer Beschwerde kommen. Die Behandlung chronischer Krankheiten wird deutlich seltener als fehlerhaft angezeigt von den Betroffenen.

Wenn also einer mit seinem Hüft- oder Kniegelenk nicht zufrieden ist, meldet er sich bei Ihnen?

Das gehört zu den häufigeren Fällen. Ja, jemand geht ins Krankenhaus, bekommt eine Endoprothese und verbindet damit die Hoffnung, danach wieder laufen zu können wie in seinen besten Zeiten. Tritt der erhoffte Zustand nicht ein, wird sehr schnell gemutmaßt, dass dahinter ein Behandlungsfehler stecken könnte. Manchmal ist auch die begleitende Kommunikation in den Kliniken nicht so, wie das wünschenswert wäre. Dann muss das geklärt werden.

Bei 25 Prozent der Fälle werden Behandlungsfehler festgestellt

Wie viele der Beschwerden werden als berechtigt anerkannt?

In etwa 25 Prozent der begutachteten Fälle werden Behandlungsfehler festgestellt, und eine Regulierung wird empfohlen. Bei etwa 75 Prozent der Fälle werden die erhobenen Forderungen als unbegründet abgewiesen, da Behandlungsfehler nicht feststellbar sind.

Ist das so, weil die medizinischen Gutachter ja auch Ärzte sind und nicht gern ihre Kollegen belasten?

Nein, das ist nicht der Fall. Ärztliche Behandlungen können durchaus mit Komplikationen belastet sein. Aber, auch andere Faktoren wie Infektionen können eine Rolle spielen. Die Sachverständigen bekommen von uns einen Gutachtenauftrag, wo ganz dezidierte Fragen gestellt werden, um deren Beantwortung gebeten wird. Dieses Gutachten wird von uns dann noch mal medizinisch geprüft. Und dazu kommt noch eine juristische Bewertung.

Keine Gefälligkeitsgutachten unter Ärzten

Aber es heißt doch: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Wird da nicht doch in ärztlicher Verbundenheit einiges unter den Teppich gekehrt, und der Patient hat das Nachsehen?

Nein, da kann ich Sie und die Patienten beruhigen. Das wird alles sehr objektiv bewertet. Wir haben keine Hinweise auf Gefälligkeitsgutachten zum Schutz von Kollegen. Sollte wirklich einmal so ein Verdacht im Raum stehen, wird ein neues Gutachten erstellt.

Ist es so, dass ein Gutachter vom Leipziger Uniklinikum nur Fälle aus anderen Kliniken untersucht oder bekommt er auch Fälle aus dem eigenen Haus auf den Tisch?

Der Gutachter muss aus dem entsprechenden Fachgebiet kommen. Auf keinen Fall aber ist er von derselben Klinik.

Welche Rolle spielen die vergessenen Tupfer und Skalpelle bei den OP-Beschwerden?

Solche Fälle gibt es noch, aber sie sind die Ausnahmen.

Schädigungen bei der Geburt

Sie sind ja selbst Geburtsmediziner. Welche schweren Fehler passieren denn bei der Geburtshilfe? Sind Kinder bei der Geburt gestorben oder kamen die Mütter zu Schaden?

Es passiert beides. Im größten Teil der Verfahren in diesem Komplex geht es um gesundheitliche Nachteile der Kinder. Wenn es zu Schädigungen der Neugeborenen gekommen ist, muss geklärt werden: Ist das eine Folge ärztlichen Fehlverhaltens, oder ist das aus einer Krankheit zu erklären? Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Mütter nach der Entbindung Beschwerden haben, für die sie den Ärzten die Schuld geben.

Ist da etwas gerissen während der Geburt, oder wurden andere Organe der Frauen beschädigt?

Im Zusammenhang mit Kaiserschnitten oder operativ-vaginalen Geburten können Verletzungen entstanden sein, die dem Arzt zur Last gelegt werden.

OPs am Grauen Star nicht in jedem Fall erfolgreich

Und um welche Beschwerden geht es vor allem bei der Augenheilkunde? Ist ein Patient blind geworden durch eine Operation?

Das ist vorstellbar. Aber meist geht es darum, dass es im Verlaufe einer Operation zu Verschlechterungen des Sehvermögens gekommen ist. Das kann aber auch an der zugrunde liegenden Erkrankung liegen. In der Augenheilkunde nehmen die Linsenersatzoperationen beim Grauen Star einen großen Raum ein. Diese sind meist erfolgreich, aber eben nicht in jedem Fall. Und dann muss geprüft werden, woran es gelegen hat.

Worauf beziehen sich denn die meisten Beschwerden im Bereich der Inneren Medizin?

Da ist die Zahl der invasiv-diagnostischen Verfahren deutlich größer geworden, wie etwa eine Herzkatheter- oder eine endoskopische Untersuchung. Das sind Methoden, die einen chirurgischen Charakter haben, und die auch Verletzungsgefahren bergen. Die Mehrzahl der internistischen Verfahren bezieht sich auf diesen Bereich.

Und wie ist das direkt im kardiologischen Bereich. Sind das tragische Todesfälle?

Das kann auch sein. Aber man muss dann genau gucken, ob der Todesfall durch einen Behandlungsfehler eingetreten ist. Das gibt es, aber das kommt wirklich sehr selten vor. Oft ist der Tod eine Folge von Komplikationen oder von Grunderkrankungen.

Ein Fall in der Pathologie

Es gab auch einen Fall in der Pathologie. Wurde da in einer Gewebeuntersuchung Krebs übersehen?

Nun in diesem Fall lautete das Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung, dass es sich um eine gutartige Geschwulst handelt. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aber ein Krebsgeschwür. Der Patient mutmaßt dann schnell, dass die ursprüngliche Untersuchung nicht sachgerecht war.

Krebs ist ja nun eine schlimme Krankheit. Was kommen da für Fälle auf Ihren Tisch?

Die häufigsten Vorwürfe sind, dass Tumorerkrankungen zu spät erkannt wurden und dadurch die Behandlungsmöglichkeiten schlechter geworden sind. Oder dass die Behandlung nicht so erfolgte, wie sie hätte sein können, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Gab es Fälle, die Sie besonders berührt haben?

Es gibt immer Verläufe, die einen schwer betroffen machen. Das bedeutet nicht, dass immer ein schwerer Behandlungsfehler dahinter steht. Aber mitunter verläuft eine anfangs eher einfach anmutende Behandlung schlecht, weil immer mehr Komplikationen dazukommen. Das sind dann schwere Schicksale, bei denen keine Schadensregulierung möglich ist, weil es kein Ärztefehler war.

Seitenverwechslungen kommen vor

Gab es den sprichwörtlichen Fall mit dem falschen amputierten Bein?

Nein, das falsche Bein ist nicht abgeschnitten worden. Aber Seitenverwechslungen kamen schon vor, etwa bei der Behandlung von Armen, Händen oder Ohren. Aber niemals so, dass etwas irreparabel war.

Wie sieht es mit der Meldung von Behandlungsfehlern während der Corona-Zeit aus? Gab es weniger, weil weniger operiert wurde, oder mehr?

Die Fälle, die wir bearbeiten, liegen meist länger zurück. Corona-Fälle haben wir noch gar nicht. In der Corona-Zeit sind allerdings die Anträge an uns zurückgegangen.

Wie reagieren denn die Ärzte, die mit den Vorwürfen konfrontiert werden?

Sie sind natürlich nicht begeistert, wenn ihnen eine Fehlbehandlung vorgeworfen wird. Aber die Ärzte sind ja auch daran interessiert, so eine Beschwerde aus der Welt zu schaffen, wenn sie aus ihrer Sicht unberechtigt ist. Insofern ist das Schlichtungsverfahren über die Ärztekammer ein sehr häufiges Verfahren. Es wird auch gelegentlich von Ärzten selbst beantragt, die mit einem solchen Vorwurf konfrontiert werden.

Manche vermuten eher, dass sich Ärzte als Götter in Weiß hinstellen, die prinzipiell nichts falsch machen.

Ein solches Verhalten beobachten wir nicht. Im Gegenteil, meine Kollegen sind daran interessiert, dass ein angespanntes Arzt-Patienten-Verhältnis entspannt wird.

Was raten Sie dem Patienten, der sich falsch behandelt fühlt, sich aber scheut, seinen Arzt damit zu konfrontieren?

Genau das sollte der Patient aber tun. An diesem Schritt kommt er nicht vorbei. Er sollte seine Zweifel gegenüber seinem Arzt sachlich vortragen und sie begründen. Natürlich wird der Arzt nicht begeistert sein, aber er kann den Vorwurf nicht beiseiteschieben oder die weitere Bewertung blockieren. Der Patient kann sich jederzeit an uns als Gutachterstelle wenden oder den Rechtsweg einschlagen.

