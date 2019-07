Dresden

Sachsens CDU setzt im Wahlkampf neue Maßstäbe: Auf fünf Riesenplakaten zeigen Unterstützer der Union neuerdings ihr Gesicht, im Vordergrund ist das Konterfei von Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer zu sehen. „Mehr als 1000 Sachsen haben sich beteiligt und ein Foto eingesendet, um zu dokumentieren, dass sie Michael Kretschmer unterstützen und wollen, dass er unser Ministerpräsident bleibt“, sagte Generalsekretär Alexander Dierks auf Anfrage.

Das größte Plakat mit einer Fläche von 436 Quadratmetern befindet sich in der Prager Straße in Leipzig. Die anderen sind mehr als 200 Quadratmeter groß und hängen an markanten Punkten in Chemnitz und Dresden. Auch der frühere Ministerpräsident Kurt Biedenkopf und seine Ehefrau Ingrid haben bei der Aktion mitgemacht und ein Porträtfoto von sich geschickt.

von dpa