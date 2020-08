Leipzig

Er kostet 49 Euro und ist ab 1. September in Apotheken bundesweit erhältlich – der erste sächsische Coronatest AProof, der zuhause gemacht werden kann. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt ist der Test vom Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrum (BBZ) der Uni Leipzig unter Leitung von Professor Ralf Hoffmann in Zusammenarbeit mit Professor Jörg Gabert von der Firma Adversis Pharma in der BioCity entwickelt worden. Am Montag wurde der Test in Leipzig vorgestellt.

Simple Handhabung

Im Kern geht es darum, dem Anwender Gewissheit zu verschaffen, ob er schon mit SARS-CoV-2 infiziert war oder nicht. Der Ablauf ist relativ simpel: Hände waschen, desinfizieren, Päckchen öffnen, Filterkarte bereitlegen, in den Finger stechen, Karten trocknen lassen und einsenden. Hinzu kommt die Registrierung auf www.aproof-corona.de. Nach 24 bis 48 Stunden liegt dann ein Ergebnis vor. Das sind die wesentlichen Schritte, die der Test erfordert.

„Ein Rundum-Sorglos-Paket“, lobt Adversis Pharma-Geschäftsführer Gabert. Die Testkapazität liege derzeit bei 800 bis 1000 pro Tag, könne aber bei Bedarf rasch bis auf 3000 hochgefahren werden. Mit dem Test verbinde sich die Hoffnung, insbesondere in so sensiblen Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder auch bei Fluggesellschaften rasch Klarheit zu gewinnen. Der Test könne darüber hinaus auch zum Bestandteil einer Hygiene-Konzeption beispielsweise im Einzelhandel oder in Kindertagesstätten werden, so Gabert. Für die Wissenschaft wiederum ergäbe sich die Möglichkeit, besser abschätzen zu können, wie viele Menschen in welcher Region eine Infektion durchgemacht haben.

Idee beim Mittagessen

Hoffmann erläuterte die Genesis der Entwicklung. So seien in der BioCity bereits vor zwei bis drei Jahren Tests für Labortiere entwickelt worden, auch gegen Corona – als in Europa noch keine Rede vom Virus war. Daraus entsprang bei einem Kantinenessen im März die entscheidende Idee, einen solchen Test für Patienten zu entwickeln – in der vergangenen Woche wurde er dann schon europaweit zugelassen. Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, habe es allerdings in einem ersten Schritt ein spezifisches Protein gebraucht. Stephan Borte, Chefarzt Labormedizin am Klinikum St. Georg, steuerte dann die Idee vom getrockneten Kapillarblutstropfen aus der Fingerkuppe bei.

Laut Borte bestehe der Vorteil des Tests darin, dass er nicht nur in Leipzig entwickelt, sondern auch dort ausgewertet werde. „Es kommt damit alles aus einer Hand.“ Zwar gebe es bereits vergleichbare Tests – bei diesen müssten aber entweder größere Mengen Blutes abgezapft oder ein Arzt aufgesucht werden. Auch liege der Preis deutlich unter dem anderer Anbieter.

„Entwicklung spricht für Wissenschaftsstandort Leipzig “

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) führte den Test in der BioCity an sich selbst durch – auf das Ergebnis muss aber auch er noch warten. Kretschmer sagte danach: „Diese Entwicklung spricht einmal mehr für den Wissenschaftsstandort Leipzig.“ Man werde als Freistaat Sachsen darum auch den Test an Stellen, wo es sinnvoll sei, einsetzen.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU) forderte im Hinblick auf die Haushaltsverhandlungen, Sachsen müsse weiter in die Forschung investieren. Leipzigs Uni-Rektorin Beate Schücking sagte, das Wintersemester werde eine große Herausforderung, die zu bewältigen der Test helfen könne. Insgesamt wird das Forschungsprojekt bis 2022 mit 323 000 Euro vom Freistaat und der Europäischen Union gefördert.

