Dresden

Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren könnten nach den Sommerferien auch in den sächsischen Schulen gegen das Coronavirus geimpft werden. Das Kultusministerium arbeitet derzeit an einem entsprechenden Konzept, wie ein Sprecher der Leipziger Volkszeitung bestätigte.

Ministerium: „Niedrigschwelliges Angebot“

„Nachdem sich die Sächsische Impfkommission und die Gesundheitsministerkonferenz für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen über zwölf Jahren ausgesprochen haben, möchten wir für ein niedrigschwelliges Angebot sorgen“, sagte der Sprecher. „Wir können uns deswegen gut vorstellen, nach den Sommerferien an den weiterführenden Schulen in Sachsen eine Corona-Schutzimpfung anzubieten. Also an Gymnasien, Ober- und Berufsschulen.“

Schulen als Impfstützpunkte

Das Impfkonzept an den Schulen könnte sich nach den Vorstellungen des Ministeriums an das Testkonzept aus dem Frühjahr anlehnen, als Selbsttests von Schülern noch nicht zugelassen waren: „Bestimmte Schulen würden dann als Impfstützpunkt dienen, in denen auch Schüler von anderen Schulen geimpft würden.“

Keine Impfpflicht

Eine generelle Impfpflicht für die entsprechenden Schüler werde mit dem Angebot nicht verbunden sein, hieß es: Die Impfung sei freiwillig und werde bei Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren „ ohne Einwilligung der Eltern nicht erfolgen“.

Kultusminister bislang zurückhaltend

Bislang hatte sich Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zurückhaltend zu möglichen Impfungen an den Schulen geäußert. Unter anderem die Linke hatte bereits im Mai gefordert, die Schulen in die Impfkampagne einzubeziehen, sobald ein entsprechender Impfstoff verfügbar sei. Piwarz verwies damals allerdings auf die fehlende Zulassung der Präparate für Minderjährige.

Gespräche mit Sozialministerium

Das Kultusministerium sieht Impfungen an den Schulen nun als Möglichkeit, die Impfquote in Sachsen zu erhöhen: „Es wäre besser an den weiterführenden Schulen Impfungen anzubieten, um alle Zielgruppen zu erreichen. Denn das Angebot in Impfzentren allein wird vor allem im ländlichen Raum nicht ausreichen“, sagte der Sprecher. Gemeinsam mit dem Sozialministerium stimme man derzeit ein Konzept ab. „Wir prüfen derzeit, inwiefern wir Impfangebote für Kinder und Jugendliche ausweiten können“, bestätigte das Sozialressort.

Impfkommission als Auslöser

Die Sächsische Impfkommission (Siko) hatte in der vergangenen Woche nach neuen Studien aus Israel und den USA eine Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen am Montag, entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) Jugendlichen ab zwölf Jahren ein breites Impfangebot zu ermöglichen.

Debatte über Impfungen in Impfzentren

Aktuell können 12- und 13-Jährige in Sachsen von Haus- und Kinderärzten geimpft werden. Ab 14 Jahren ist auch eine Impfung im Impfzentrum möglich. Ob eine Impfung bereits ab zwölf Jahren in den Impfzentren angeboten werden kann, ist laut Sozialministerium offen: Dazu spreche man mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Kassenärztlichen Vereinigung.

Von Kai Kollenberg