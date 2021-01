Sachsen Corona-Impfzentren öffnen am Montag – Fragen und Antworten

Leipzig

Am kommenden Montag öffnen alle 13 Corona-Impfzentren in Sachsen. Die LVZ beantwortet hier die wichtigsten Fragen dazu.

Wo befinden sich die Impfzentren?

In jedem der zehn Landkreise und in allen drei Großstädten Sachsens gibt es je ein solches Zentrum. Das für Leipzig befindet sich auf dem Messegelände im Norden der Stadt ( Halle 5), das für den Landkreis Nordsachsen in der Stadthalle Belgern. Für den Landkreis Leipzig wird ein früherer Aldi-Markt in Borna genutzt. Der Landkreis Mittelsachsen erhielt ein Zentrum in Mittweida: über dem Simmel-Markt im ehemaligen Einkaufszentrum.

Kann ich mich auch um einen Termin im Impfzentrum des Nachbarkreises bemühen, wenn das näher liegt?

Ja. Zum Beispiel können sich Schkeuditzer in Leipzig impfen lassen, müssen nicht extra bis nach Belgern fahren. Anders als in vielen anderen Bundesländern gibt es in Sachsen aber noch für keines der Zentren die Möglichkeit, einen individuellen Termin zu vereinbaren.

Ab wann kann ich einen Termin vereinbaren und wie funktioniert das?

Das ist in vielen Facetten noch unklar. Nach Auskunft des sächsischen Sozialministeriums vom Freitag soll ab Montag, 11. Januar, die Möglichkeit bestehen, sich online im Internet für einen Termin vormerken zu lassen. Die Internet-Adresse dafür werde „zeitnah zum Montag kommuniziert“, sie ist also noch geheim. Auch per Telefon soll es bald eine Möglichkeit für die Termin-Vereinbarung geben – laut Ministerium aber erst „Ende nächster Woche“. Auch die Rufnummer für dieses sächsische Termin-Telefon wurde noch nicht bekanntgegeben.

Warum wurde die Terminvergabe in Sachsen noch immer nicht gestartet?

Das ist in der Tat kaum verständlich. Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) wollte der Freistaat keinen Fehlstart hinlegen. Übersetzt heißt das: Termine werden erst dann vergeben, wenn gesichert ist, dass zu diesem Zeitpunkt auch genügend Impfstoff vorhanden ist. Das erklärt jedoch nicht, wieso das gerade für viele ältere Bürger so wichtige Termin-Telefon erst „Ende nächster Woche“ klingeln soll. In Leipzigs Nachbarstadt Halle in Sachsen-Anhalt haben etliche betagte Einwohner, die nicht im Pflegeheim leben, bereits individuelle Impftermine.

Wer wird als erster in den sächsischen Zentren geimpft?

In Leipzig ist seit Ende 2020 ein mobiles Impfteam unterwegs, das vor allem Bewohner und Personal in Altenheimen den Piecks gegen Corona setzt. Auch in den Kliniken fanden schon große Impfaktionen statt. Wenn am Montag die Impfzentren öffnen, sollen dort zunächst Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Feuerwehren, auch aus der ambulanten Pflege geimpft werden.

Wann folgen dort die ersten Impfungen für Menschen, die nicht zu besonderen Berufsgruppen gehören?

Laut Ministerium „wahrscheinlich ab 18. Januar“.

Welche Reihenfolge gibt es dabei?

Das steht in der Corona-Impfverordnung des Bundes. Prinzipiell gibt es eine Reihenfolge von vier Personengruppen. Zu der Gruppe, die zuerst dran kommt, gehören zum Beispiel über 80-Jährige und Menschen, die durch ihren Beruf sonst ein hohes Risiko hätten, betagte oder pflegebedürftige Menschen anzustecken.

Sind die Mitarbeiter in den Impfzentren auch selbst geimpft?

Ja, sie kommen zuerst an die Reihe.

Werden auch Kinder geimpft?

Nein, das ist vorerst nicht geplant.

Heißt das alles, die Impfzentren starten am Montag nur mit einem Teil der eigentlich möglichen Kapazität?

Genau. In den 13 Zentren werden anfangs insgesamt nur etwa 28 Ärzte und bis zu 90 weitere Mitarbeiter tätig sein. Jedem Standort stehen zunächst nur 100 Impfdosen pro Tag zur Verfügung. Sobald mehr Impfstoff da ist, soll die Kapazität steigen.

Wo gibt es zuverlässige Informationen, wenn ich kein Internet habe?

In allen seriösen Medien. Die Corona-Hotline des Freistaates Sachsen unter Telefon 0800 1000214 nutzen täglich etwa 6000 Anrufer. Dort gibt es jedoch keine Impftermine! Beispielsweise auch die Kommunen, Hilfsorganisationen, Heime, Ärzteverbände oder Vereine informieren.

Was sollte unmittelbar vor dem eigenen Impftermin beachtet werden?

Wichtig ist, gesund zu bleiben. Eine Impfung kann nicht erfolgen, wenn der Impfwillige zum Beispiel erkältet ist. Auch muss vor dem ersten Impftermin bereits der zweite Termin feststehen. Dieser erfolgt zwingend am selben Ort – je nach verwendetem Impfstoff etwa drei Wochen später. Dann ist alles geschafft.

Brauche ich einen Impfausweis?

Wenn vorhanden, sollte der Impfausweis mitgebracht werden. Zudem unbedingt die Terminbestätigung und wichtige Unterlagen wie einen Herzpass, den Diabetikerausweis oder die Medikamentenliste.

Was passiert, wenn ich einen Termin nicht wahrnehmen kann?

Bitte unbedingt absagen, damit andere Menschen diesen Termin wahrnehmen können.

Was kostet die Impfung?

Den Impfwilligen selbst nichts – egal in welcher Krankenkasse er ist.

Wie lange dauert der ganze Vorgang in einem Impfzentrum in etwa?

Mit allen Formalitäten und einer angemessenen Ruhezeit nach der Impfung etwa 60 bis 90 Minuten.

Wie werden Menschen im betreuten Wohnen gegen Corona geimpft?

Das ist derzeit noch in Prüfung. Sofern sie mobil sind, spricht nichts gegen den Besuch im Impfzentrum.

Was ist mit dementen Menschen?

Sofern sie in stationären Einrichtungen leben, werden sie durch die Mitarbeiter der mobilen Impfteams versorgt. Wie in Sachsen bei dementen Menschen verfahren wird, die in häuslicher Umgebung leben, prüft das Sozialministerium derzeit noch.

Was ist, wenn ich nicht laufen kann?

Auch das wird derzeit noch geprüft. Falls keine Möglichkeit besteht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dem Impfzentrum zu kommen, hilft vielleicht, Verwandte oder Nachbarn mit einem Auto zu fragen, ob sie denjenigen hinfahren können. Menschen, die bereits eine eingeschränkte Mobilität haben, können auch versuchen, mit ihrer Krankenkasse zu klären, ob diese die Kosten für eine Fahrt mit einem Taxi oder anderem Fahrdienst übernimmt. An der Leipziger Messe steht ganz in der Nähe des Impfzentrums ein Auto-Parkplatz zur Verfügung.

Wie viele Impfungen sind im Leipziger Zentrum pro Tag möglich?

Theoretisch etwa 1000. Der Impfstoff reicht dort anfangs aber nur für täglich 100. Die Zahl von aktuell vier Impfstrecken an diesem Standort könnte aber noch erhöht werden, wenn es mehr Impfstoff gibt.

Von Jens Rometsch