Die aktuelle Corona-Schutzverordnung im Freistaat Sachsen gilt bis zum 17. November 2021. Sie enthält mehrere Stufen, die ab bestimmten Inzidenzwerten in Kraft treten und obendrein zusätzliche Verschärfungen vorsehen, wenn sich die Lage in den Krankenhäusern zuspitzt. Hier folgt der aktuelle Überblick zu den wichtigsten Regelungen in Sachsen.

Starttermine für neue Regeln: Grundsätzlich bleibt es dabei, dass ein Wert erst an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten sein muss, um eine neue Schutzstufe auszulösen. Deren Rechtsfolgen treten dann am übernächsten Tag in Kraft, also insgesamt eine Woche nach der erstmaligen Überschreitung. Gleiches gilt, wenn die Grenzwerte unterschritten werden.

Das sind die Inzidenz-Bereiche: Für den Betrieb von Läden, Gaststätten, Sportanlagen und anderen Einrichtungen sind verschiedene Regelungen vorgesehen, die ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 10, von 10 bis 35 oder aber ab einer Inzidenz über 35 im jeweiligen Landkreis oder einer Großstadt greifen. Inzwischen liegen die Inzidenzen im ganzen Freistaat weit über 35, sodass die ersten beiden Bereiche mit keinen oder nur wenigen Einschränkungen kaum noch eine Rolle spielen.

Vorwarn- und Überlastungsstufe: Bei Inzidenzen über 35 können noch weitere Verschärfungen hinzukommen. Wenn zugleich 650 Betten auf den Normalstationen aller Krankenhäuser im Freistaat oder 180 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind, greift (wieder um sieben Tage zeitversetzt) die Vorwarnstufe. Der höchste Krisenfall wäre schließlich die Überlastungsstufe: Hierfür müssten entweder 1300 Normalbetten oder 420 Intensivbetten in Sachsen mit Corona-Patienten belegt sein.

Bei Überlastungsstufe entfällt 2G-Optionsmodell

Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur: Die Regeln für die Inzidenz über 35 werden durch eine Vorwarnstufe nicht verändert. In Innenräumen gelten Maskenpflicht abseits des eigenen Platzes, Kontakterfassung und 3G-Modell. Darüber hinaus können sich die Veranstalter auch für das 2G-Optionsmodell entscheiden (beliebig viele Besucher erlaubt, keine Kontakterfassung, Abstands- und Maskenpflicht entfallen, Personen ab 16 Jahren müssen geimpft oder genesen sein, Attest und aktueller Test für Personen erforderlich, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können). Bei der Überlastungsstufe fällt das 2G-Optionsmodell weg.

Friseur, körpernahe Dienstleistungen: Die Regeln für Inzidenz über 35 werden durch eine Vorwarnstufe nicht verändert. Maske und Kontakterfassung sind Pflicht, 3G-Nachweis erforderlich. Bei der Überlastungsstufe haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Sport im Innenbereich, Hallenbäder, Saunen: Bei Inzidenz über 35 und ebenso in der Vorwarnstufe gilt Maskenpflicht (wenn keine sportliche Betätigung erfolgt, außerhalb des Badebereichs), Kontakterfassung, 3G sowie das 2G-Optionsmodell. Bei der Überlastungsstufe ist nur noch 2G (Geimpfte und Genesene) erlaubt, aber nicht das 2G-Optionsmodell.

Hotels und andere Beherbergungen: Das 2G-Optionsmodell ist generell ausgeschlossen. Bei Inzidenz über 35 und ebenso in der Vorwarnstufe gelten Maskenpflicht, 3G-Nachweis bei der Anreise und Kontakterfassung. In der Überlastungsstufe beschränkt sich das Angebt auf Geimpfte und Genesene, nur bei nicht-touristischen Aufenthalten dürfen dann auch Getestete mit entsprechendem Nachweis einchecken.

Discos, Clubs, Bars (ohne feste Sitzplätze): Bei Inzidenz über 35 und auch in der Vorwarnstufe sind Maskenpflicht, 3G-Nachweis und Kontakterfassung vorgeschrieben. Auch kann der Veranstalter das 2G-Optionsmodell wählen. In der Überlastungsstufe entfällt das 2G-Optionsmodell, haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Musik-, Tanz- und Volkshochschulen: Hier und auch bei anderen Weiterbildungskursen gibt es keinerlei Unterschied zwischen Inzidenz 35, Vorwarn- und Überlastungsstufe. Die Maskenpflicht entfällt am Sitzplatz und bei Proben. Neben der Kontakterfassung ist mindestens einmal pro Woche ein 3G-Nachweis vorzulegen.

Sonderbestimmungenfür Adventsmärkte

Weihnachtsmärkte und Bergparaden: Landkreise und Großstädte können Ausnahmen für solche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern bei der 3G-Regel, bei der Kontakterfassung und den Besucher-Höchstgrenzen erlassen. Dies ist aber nur möglich, falls die Vorwarnstufe nicht erreicht wurde. Falls das doch passiert, müssen Absperrungen in Verweil- und Flanierbereiche erfolgen. Ein Verweilbereich wäre etwa das Areal vor einer Bühne an Essensständen, als Flanierbereiche kommen Abschnitte mit Verkaufsständen in Betracht. Falls nicht mehr als 1000 Besucher in einen Verweilbereich gelassen werden, kann dort auf die Maskenpflicht, Kontakterfassung und 3G-Regel verzichtet werden. In der Überlastungsstufe dürfen hingegen nur noch Geimpfte und Genesene (2G) auf den Weihnachtsmarkt.

Kleine Veranstaltungen und Modellprojekte: Veranstaltungen unter 1000 Besuchern können im Innenbereich komplett ausgelastet werden (ohne Abstandsvorschrift), wenn Besucher bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 35 einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen negativen PCR-Test vorlegen. Das Tragen von Masken wird nur noch „dringend empfohlen“. Diese Sonderregelung entfällt komplett in der Überlastungsstufe. Darüber hinaus können Landkreise und Großstädte besondere Modellprojekte gestatten.

Großveranstaltungen und Messen: Hier gelten 3G, Kontakterfassung und Maskenpflicht bei Inzidenz über 35 oder bei Vorwarnstufe. Das 2G-Optionsmodell ist zulässig, entfällt jedoch in der Überlastungsstufe. Dann hätten generell nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt, bei Messen außerdem solche Personen, die einen aktuellen PCR-Test vorlegen.

Schulen: Die Maskenpflicht im Unterricht (besteht bisher bei Inzidenzen über 35 an weiterführenden Schulen) entfällt ab dem 8. November 2021 – allerdings nur, wenn in Sachsen die Vorwarnstufe bis dahin nicht erreicht wird. Schülerinnen und Schüler, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich in den zwei Wochen nach den Herbstferien jeweils dreimal kostenlos testen lassen. Im Schulgebäude gilt in jedem Fall weiterhin Maskenpflicht. In der Überlastungsstufe würde es keine flächendeckenden Schulschließungen, aber Einschränkungen im Betrieb geben – zum Beispiel durch Rückkehr in den Wechselunterricht.

Bus und Bahn: Abgesehen von Urlaubsreisebussen gibt es hier keine neuen Regelungen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt weiterhin Maskenpflicht. Dies könnte sich frühestens ändern, wenn Ende November tatsächlich die „nationale epidemische Notlage“ für beendet erklärt werden sollte.

Kontaktbeschränkungen: Bei der Vorwarnstufe sind private Treffen im öffentlichen Raum nur noch mit maximal zehn Personen aus unterschiedlichen Hausständen zulässig. Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. In der Überlastungsstufe dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit einem Hausstand plus einer weiteren Person treffen.

Von Jens Rometsch