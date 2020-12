Leipzig

In Sachsen haben Ärzte in einem Krankenhaus wohl erstmals entscheiden müssen, welchen Corona-Patienten sie helfen und welchen nicht. Das hat der ärztliche Direktor des Klinikums Oberlausitzer Bergland in Zittau einem Medienbericht zufolge in einem Video-Forum am Dienstagabend gesagt.

Corona-Triage: „Mussten schon mehrere Male entscheiden“

„Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht“, sagte Matthias Mengel im Anschluss t-online.de. Demnach hätten einfach nicht mehr genügend Beatmungsbetten zur Verfügung gestanden. Das Klinikum liegt in einem der Hotspots der Pandemie in Sachsen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Sächsische Klinik sucht nach Corona-Helfern – und wird von Angeboten überrannt

Vor der sogenannten Triage, also der ärztlichen Entscheidung im Überlastungsfall nur noch vielversprechenden Patienten zu helfen, hatten seit Beginn der Pandemie immer wieder Experten gewarnt. Zuerst hatte der Deutschlandfunk-Reporter Alexander Moritz davon berichtet.

Patienten auch nach Leipzig und Dresden ausgeflogen

Mengel sagte demnach, ein kleines Team entscheide kurzfristig. Immer wieder würden Patienten nach Leipzig oder Dresden ausgeflogen. Einige Patienten seien aber schlicht nicht mehr transportfähig. Für manche dieser Patienten habe es dann wegen der Überlastung keine Hilfe mehr geben können.

Von RND