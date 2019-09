Sachsen-FDP: Jünger und mehr Frauen

Leipzig

Wiedereinzug in den Landtag verpasst, Partei-Vorstand am Montagabend komplett zurückgetreten: Die FDP leckt nach dem Fiasko bei der Landtagswahl ihre Wunden und startet erste Versuche, das politische Trümmerfeld aufzuräumen. Eine, die ganz vorn dabei mithelfen will, ist die Leipziger Verlegerin und Kinderbuchautorin Kristin Franke.

Die 37-jährige stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende der Messestadt hat in ihrem Wahlkreis das geschafft, was ihrer Partei verwehrt blieb – den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Die Mutter von drei Kindern im Schulalter kam in Leipzig-Nord auf 5,2 Prozent. Den Rücktritt des Vorstands, zu dem sie auch gehört, findet sie richtig und konsequent. „Wir haben den Reset-Knopf gedrückt, es muss jetzt einen Neuanfang geben“, sagte sie der LVZ. Sie selbst sei zwar auch riesig enttäuscht und habe noch keine richtige Erklärung für das Debakel. „Am Einsatz kann es nicht gelegen haben. Wir haben allein in Leipzig ehrenamtlich 6000 Plakate aufgehängt.“

Die interne Kritik am Ich-bezogenen Wahlkampf-Stil des zurückgetretenen FDP-Chefs Holger Zastrow (50) will Franke nicht mittragen. „Ich möchte nicht nachtreten“, sagte sie. „Er hat die FDP seit 1999 geführt und viele Jahre davon sehr erfolgreich, dafür gebührt ihm auch Dank.“ Im Übrigen, so Franke, „sollten wir nicht alles auf ihn schieben“.

Statt persönlicher Abrechnungen mit den Dresdner FDP-Granden um Zastrow und Generalsekretär Torsten Herbst blickt Franke lieber nach vorn – auf den nächsten Parteitag am 2. November. Dann wollen sich die Liberalen im Freistaat mit einer neuen Parteispitze und neuen Gesichtern quasi neu erfinden. Noch sei es aber zu früh, um über Namen und Positionen zu verhandeln, so die Leipziger FDP-Vizechefin. Sie ließ aber durchblicken, dass der Altersdurchschnitt in der liberalen Chefetage sinken werde. „Es wird zur Verjüngung kommen.“ Aber es werden auch ältere Mitglieder im Landesverband weiter ihre Chance erhalten.

Zudem stehen auch die sächsischen Liberalen vor der Frage anderer Parteien, wie sie mehr Frauen in die Politik bekommen. Das bestätigt Franke. Der Kreisverband Leipzig sei da ein gutes Beispiel. „Als im Mai der neue Vorstand gewählt wurde, haben wir auf den Fotos überrascht festgestellt, dass die Frauen in der Mehrzahl sind“, sagte sie. „Und das ganz ohne Quote, die wir gar nicht brauchen.“ Im Übrigen sei auch bei den neuen FDP-Mitgliedern der größere Teil weiblich.

Was ihre eigenen Ambitionen anbetrifft, hielt sich Franke, die erst seit zwei Jahren FDP-Mitglied ist, noch zurück. Insider sehen in ihr eine Kandidatin für den FDP-Chefsessel in Sachsen. „Ich lasse mir Zeit und treffe später meine Entscheidung“, sagte sie. Sie wolle zunächst mithelfen, ihre Partei nach dem schwarzen Sonntag wieder aufzurichten. „Aber Verantwortung im neuem Vorstand würde ich schon übernehmen.“

Von André Böhmer