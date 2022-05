Sachsen-FDP: Liberaler Spagat zwischen Ampel-Koalition und Oppositionsrolle in Dresden

Döbeln

Über viele Jahre hinweg gehörte das Grübeln zum liberalen Gemütszustand in Sachsen: Warum hat es wieder nicht geklappt? Trotz oftmals markiger Ansagen des Langzeit-Vorsitzenden Holger Zastrow reichte es bei den letzten beiden Landtagswahlen jeweils nicht. Jetzt muss die Sachsen-FDP den Spagat zwischen der außerparlamentarischen Opposition und der Ampel-Koalition im Bund hinbekommen – und die Partei wirkt so optimistisch wie lange nicht.

Maaß: ich verspreche nur Dinge, die ich halten kann

Mit Anita Maaß steht seit einem halben Jahr eine Frau an der Spitze, die eher die leisen Töne bevorzugt. „Ich verspreche nur Dinge, die man halten kann. Deshalb verspreche auch nur sehr wenig“, sagt die 45-Jährige und fügt hinzu: „Ich habe meine Ideale noch nicht verloren.“ Auf dem FDP-Landesparteitag gibt die erfahrene Kommunalpolitikerin, die seit 2005 Bürgermeisterin in Lommatzsch (Landkreis Meißen) ist, selbstredend den Wiedereinzug in den Landtag und möglichst auch eine Regierungsbeteiligung für 2024 als Ziel aus.

Kritik an „Schaukelkurs“ des Ministerpräsidenten

Deshalb teilt Maaß, die ansonsten auf Ausgleich bedacht ist, im Döbelner Parteitagssaal vor gut 220 Delegierten dann doch aus: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wirft sie unter Applaus einen „Schaukelkurs“ vor, dem SPD-geführten Sozialministerium und dem grün besetzten Justiz- und Demokratieministerium hält sie einen „schönen Schein von Demokratie“ vor. Ihr Gegenentwurf lautet unter anderem: mehr Verantwortung für die Kommunen, mehr Bürgerentlastung, intelligenter Klimaschutz. „Ich habe als Bürgermeisterin gemerkt, wie wenig man sich bei abweichenden Meinungen überhaupt noch zuhören kann“, blickt die Parteivorsitzende auf die Corona-Jahre zurück.

Liberale seit der Bundestagswahl im Aufwind

Tatsächlich scheint sich die sächsische FDP seit dem vergangenen Jahr im Aufwind zu befinden. Ein Ausdruck ist das Ergebnis zur Bundestagswahl im September: Mit 11 Prozent schafften es die Liberalen in Sachsen auf Platz vier (Landtagswahl 2019: 4,7 Prozent) und stellt seither fünf Abgeordnete im Bundestag. Ein weiteres Kennzeichen sind die steigenden Mitgliederzahlen: Im Jahr 2021 wurden mehr als 400 Aufnahmeanträge gestellt, aktuell verfügen die Liberalen in Sachsen über 2300 Mitglieder. „Das ist deutlich mehr als erwartet“, gesteht Torsten Herbst, Bundestagsabgeordneter aus Dresden und Schatzmeister der Landes-FDP. Maaß sagt, die Partei sei jünger geworden und habe sich auch thematisch breiter aufgestellt.

Parteichefin fordert Kursänderung in der Wirtschaftspolitik

Nach der erfolgreichen Bundestagswahl wollen die Liberalen zunächst Kurs auf ein gutes Abschneiden bei den Bürgermeister- und Landratswahlen im Juni nehmen. In den Landkreisen tritt die FDP mit drei eigenen Kandidaten an, dazu in Dresden mit dem amtierenden Oberbürgermeister und in Dutzenden Städten und Gemeinden. „Wir müssen präsenter sein, die Fläche nutzen“, erklärt Generalsekretär Philipp Hartewig, ebenfalls Bundestagsabgeordneter.

Der Landesregierung macht Hartewig heftige Vorwürfe: „Sie sind vom Kurs abgekommen. Der Ministerpräsident kann sich nicht mal der Unterstützung seiner eigenen Minister sicher sein.“ Parteichefin Maaß kritisiert: „Konsumieren statt Investieren ist im Freistaat aktuelle Wirtschaftspolitik. Gerade in Zeiten rückläufiger Wirtschaftskraft braucht es aber Investitionen.“

Diskussion um FDP-Auftritte in der Bundesregierung

Beim Landesparteitag in Döbeln wurde aber auch mit der eigenen Bundesführung hart ins Gericht gegangen. „Es muss einen Unterschied im Umgang mit Geld machen, dass nun ein liberaler und kein sozialdemokratischer Finanzminister die Finanzpolitik steuert“, mahnt Anita Maaß in ihrer Rede. Die FDP werde in Sachsen auch daran gemessen, ob im Bund gespart und die Schuldenbremse eingehalten werde. Auch das Neun-Euro-Ticket wird von ihr als „teure PR-Aktion“ kritisiert, das „weder ausfinanziert, noch zielführend oder gar nachhaltig“ sei.

Von Andreas Debski