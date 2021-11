Sachsen: Fast 45.000 Frauen nehmen riskante Medikamente für Ungeborene

Leipzig

Es gibt Arzneimittel, die das Leben und die Gesundheit ungeborener Kinder bedrohen. Trotzdem bekamen sechs Prozent der Frauen in Sachsen, die 2018 im gebärfähigen Alter waren, solche Medikamente verordnet. Hochgerechnet sind das jedes Jahr 44.700 Frauen im Freistaat. Das ist ein zentrales Ergebnis aus dem aktuellen Arzneimittelreport der Barmer-Krankenkasse. Grundlage der Untersuchung sind Daten von 9,13 Millionen Versicherten sowie eine bundesweite Online-Befragung unter knapp 1300 Frauen.

Dem Fötus drohen schwere Schäden

Bei der Erhebung standen so genannte Teratogene im Mittelpunkt. Diese können vor allem in der Embryonalphase bis zur zwölften Schwangerschaftswoche Missbildungen verursachen (offener Rücken, Gaumenspalte, Herzfehler) oder sogar Fehlgeburten. Die Organentwicklung kann beeinträchtigt werden. Zu den besonders starken Teratogenen gehören Valproinsäure (enthalten in Medikamenten zur Behandlung von Epilepsie, Krampfanfällen und psychischen Erkrankungen) sowie Retinoide (in Tabletten oder Salben bei Akne, Schuppenflechte und Hauttumoren). Sie verzehnfachen das Risiko von Missbildungen. Kritisch sind außerdem Zytostatika (Chemotherapien) und verschiedene Sexualhormone – mit ihnen steigt das Missbildungsrisiko auf bis zu zehn Prozent. Als schwach teratogen gelten einige Antibiotika sowie Rheumamittel, die das Risiko um bis zu vier Prozent erhöhen.

Ärzte müssen Lebensituation immer wieder besprechen

Junge Frauen werden vielfach wegen Hautproblemen behandelt. Zwar würden Dermatologen die entsprechenden Medikamente sehr verantwortungsbewusst einsetzen, sagt Dr. Cornelia Hösemann, Gynäkologin in Großpösna und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte. Dennoch wollen sowohl Hösemann als auch Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl mit Blick auf die hohen Verordnungszahlen für das Thema sensibilisieren. Denn es geht nicht nur darum, die Medikamente von Frauen bei festgestellter Schwangerschaft genau unter die Lupe zu nehmen. Schon wenn die Patientinnen einen Kinderwunsch äußern, müssen teratogene Arzneien rechtzeitig gestrichen oder ersetzt werden, weil die größten Gefahren bereits in der frühen Entwicklungsphase drohen. „Zum Zeitpunkt X wird eine richtige Entscheidung getroffen, aber die Indikation für eine Medikamentengabe kann sich im Zeitverlauf ändern“, konstatiert Fabian Magerl. „Wir müssen mit den Patientinnen immer wieder die aktuelle Lebenssituation erörtern und über die Familienplanung reden“, erklärt Cornelia Hösemann. Dabei seien alle Facharztgruppen angesprochen – auch Neurologen und Psychiater, die ebenfalls teratogene Medikamente verordnen.

„Passt auf, was Ihr einnehmt!“

Die Frauen selbst sollten ebenfalls kritisch sein und lieber einmal mehr nachfragen, rät Hösemann. „Wer Medikamente verordnet und wer sie anwendet, muss Bescheid wissen“, so die Medizinerin. „Passt auf, was Ihr einnehmt“, bringt es Barmer-Sprecherin Claudia Szymula auf den Punkt. Klar sei aber auch, dass keine verschriebene Arznei ohne Rücksprache selbstständig abgesetzt werden dürfe, betont Magerl.

Zentraler Medikamentenplan ist sinnvoll

Sowohl Sachsens Barmer-Chef als auch die Vorsitzende des Gynäkologenverbands im Freistaat werben massiv für zentrale Medikamentenpläne, bei den Barmer-Versicherten haben aber nur zwei von hundert Frauen eine solche Liste. Solche Pläne müssten ständig gepflegt und aktualisiert werden, auch frei verkäufliche und selbst verordnete Arzneien sollten dort notiert sein. Hier brauche es die Unterstützung der Apotheken. Zentrale Medikamentenpläne, auf die alle behandelnden Ärzte Zugriff haben, ließen sich am Besten über die elektronische Patientenakte (Epa) steuern, erklärt Magerl. Frauenärztin Hösemann betont: Neben bestimmten Medikamenten können vor allem Drogen (unter anderem Alkohol und Zigaretten) den Fötus schwer schädigen. Auch darüber müsse immer wieder neu aufgeklärt werden.

Von Björn Meine