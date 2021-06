Leipzig/Dresden

Fast alle Impfzentren in Sachsen haben momentan freie Termine für die Corona-Schutzimpfung – doch vor allem das Präparat von Astrazeneca ist in einigen Orten kaum gefragt. Nirgendwo wurden alle verfügbaren Termine gebucht, wie aus einer Erhebung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Sozialministeriums hervorgeht.

Demnach gab es die höchste Akzeptanz im Impfzentrum Dresden, wo knapp 48 Prozent der möglichen Termine mit Astrazeneca gebucht wurden. Auf Platz zwei folgt Leipzig (circa 44 Prozent), auf drei Zwickau (gut 39 Prozent).

Das Schlusslicht bildet den Angaben nach Mittweida. Dort seien nicht einmal 4 Prozent der Buchungen erfolgt. Auch Annaberg (Erzgebirgskreis), Eich (Vogtlandkreis) und Löbau (Landkreis Görlitz) blieben einstellig. 

Fast 52.000 Dosen Astrazeneca noch ungenutzt

Wegen der ausbleibenden Terminbuchungen lagern momentan knapp 52.000 Dosen von Astrazeneca in einem Zentrallager des DRK. Sie konnten bislang weder verimpft werden, noch seien sie bereits vorgebucht.

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) warb am Mittwoch dafür, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. Der Stoff biete einen sehr guten Schutz und sei von der EU zugelassen. „Je umfangreicher wir alle vorhandenen Impfstoffe nutzen, desto schneller kommen wir unserem Ziel entgegen, einen guten Gemeinschaftsschutz zu erreichen“, sagte sie angesichts der nachlassenden Akzeptanz für den Impfstoff.

In den Impfzentren werden laut DRK in der Regel nur mRNA-Impfstoffe angeboten. Menschen über 40, die sich lieber Astrazeneca spritzen lassen wollten, müssten das beim Buchungsprozess angeben.

Freie Kapazitäten in den Impfzentren

Laut der Übersichtsseite Countee waren am Mittwochnachmittag insgesamt etwa 8800 freie Termine in Sachsens Impfzentren verfügbar. „Wir sind froh, dass wir endlich in der Situation sind, jeder impfwilligen Bürgerin und jedem impfwilligen Bürger in Sachsen ein Impfangebot in einem der 13 sächsischen Impfzentren unterbreiten zu können“, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des DRK.

Die Möglichkeit, sich bei Haus- und Betriebsärzten gegen Corona impfen zu lassen, entlaste die Zentren spürbar. Zugleich gebe es durch die Ausweitung der Serverkapazitäten für das Buchungsportal keine Warteräume mehr. Auch bei der Hotline kommen Impfwillige laut DRK sofort durch.

Köpping: Sachsen ist nicht das Land der Impfskeptiker

Köpping hatte am Mittwoch im Sächsischen Landtag die Impfbereitschaft in der Bevölkerung gelobt. Sachsen sei eben nicht das Land der Querdenker und Impfskeptiker. Regional gebe es jedoch große Unterschiede, sagte die Ministerin. Insbesondere der Vogtlandkreis oder auch die Stadt Leipzig hätten gezeigt, wie der Pandemie wirksam entgegen getreten werden könne.

Allerdings bildet der Freistaat laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Bundesvergleich das Schlusslicht bei den Erstimpfungen: Diese Quote lag am Mittwoch bei 45,8 Prozent. Im Spitzenreiter-Bundesland Bremen erhielten bereits 58,5 Prozent mindestens eine Dosis, der deutschlandweite Schnitt lag bei 51,6 Prozent.

Vollständig immunisiert sind den Angaben nach 32 Prozent der Sächsinnen und Sachsen. Damit liegt der Freistaat im Mittelfeld.

Von Josephine Heinze