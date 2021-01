Leipzig

Freies WLAN ist an Sachsens Bahnhöfen Mangelware. Wie die sächsische Linken-Bundestagsabgeordnete Caren Lay mitteilte, sind von 501 Bahnstationen im Freistaat nur zehn mit einem kostenfreien Zugang ausgestattet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Lay hervor. Fünf der Bahnhöfe mit WLAN-Zugang sind demnach in Leipzig, zwei in Dresden und je einer in Chemnitz, Riesa und Pirna.

Die Bahn verschlafe die Digitalisierung völlig, kommentierte Lay diese Zahlen. Wenn die Verkehrswende gelingen solle, müsse die Fahrt mit der Bahn attraktiv sein. Dazu gehöre auch kostenfreies WLAN an allen Bahnhöfen. Auch die Verteilung der bisherigen Zugänge sei exemplarisch. Sie konzentrierten sich auf Leipzig und einige wenige andere Städte. „Der ländliche Raum findet auch hier keinerlei Beachtung – eine herbe Enttäuschung“, erklärte Lay.

Anzeige

WLAN-Anbindung in Bundesländern extrem unterschiedlich

Die Deutsche Bahn bestätigte, dass an zehn sächsischen Bahnhöfen der DB Stations & Service AG ein kostenloser WLAN-Zugang für Reisende und Besucher zur Verfügung stehe. Dabei handele es sich um stark genutzte Stationen und klassische Umsteigebahnhöfe. Dass die WLAN-Anbindung in den Bundesländern sehr unterschiedlich sei, liege an den Verträgen mit den Verkehrsverbünden, die solche Leistungen in Auftrag geben. In Hessen seien zum Beispiel alle S-Bahn-Stationen des Verbundes RMV mit WLAN ausgestattet, teilte die Bahn mit.

Lesen Sie auch: Gratis-WLAN erst ab Ende 2021 in allen Intercitys

Auch in Sachsen solle die WLAN-Verfügbarkeit aber ausgebaut werden. Dazu solle verstärkt mit Partnern zusammengearbeitet werden, teilte die Bahn mit. Details dazu würden erarbeitet. Bundesweit könnten Bahnkunden an rund 600 Verkehrsstationen WLAN kostenfrei nutzen.

Von RND/sn