Leipzig

Die Deutsche Bahn (DB) ist einer der größten Arbeitgeber in Mitteldeutschland. In Sachsen zählt der Schienenriese 13.000 Beschäftigte. In Thüringen sind es 3900 und in Sachsen-Anhalt 7350.

Wie bei vielen anderen Unternehmen scheiden bei der DB viele Beschäftigte in den nächsten Jahren aus Altersgründen aus. Beim Werben um Arbeitskräfte hat die Bahn zumindest in einem Punkt bessere Karten als viele andere Unternehmen: Sie kann Interessierten fast immer in der Nähe einen Arbeitsplatz anbieten, denn die DB ist bundesweit mit Bahnhöfen, Güterverteilzentren, Stellwerken, Werkstätten oder Betriebswerken vertreten. Allein in Sachsen gibt es 472 Haltestellen und Bahnhofe. Alle Gleise zusammen haben eine Länge von 2122 Kilometer. Jährlich werden in Sachsen 33 Millionen Reisende befördert.

Was verdient man bei der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn zahlt je nach Berufserfahrung und konkreter Tätigkeit. Hier einige Beispiele: Als Lokführer kommt man auf 44.000 bis 52.500 Euro Jahresgehalt, als Fahrdienstleiter auf 36.000 bis 54.500 Euro und als Gleisbauer auf 37.000 bis 47.000 Euro.

Bei Mitarbeiter im Zugbegleitdienst (das sind Kundenbetreuer im Nahverkehr, Zugbetreuer oder auch Zugchefs) liegt der Jahresverdienst bei 37.000 bis 50.000 Euro. Bordgastronomen verdienen 33.500 bis 40.500 Euro und Reiseberater (sie arbeiten zum Beispiel im Fahrkartenverkauf) 33.000 bis 41.500 Euro.

Darin enthalten sich Zulagen und Weihnachtsgeld. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf eine 39-Stunden-Woche. Diese ist für das gesamte Bundesgebiet tariflich vereinbart, einen Ost-West-Unterschied gibt es nicht.

Nach Bahn-Angaben kann jeder Beschäftigte für sich entscheiden, ob er sein Jahresgehalt in 12, 12,5 oder 13 Monatsscheiben ausbezahlt bekommen möchte.

Was verdienen Auszubildende bei der Bahn?

Azubis erhalten gestaffelt nach Ausbildungsjahr zwischen 1004 Euro und 1208 Euro im Monat. Und sie bekommen – das gilt nach Bahnangaben für den weitaus größten Teil aller Azubis – Weihnachtsgeld in Form einer 13. monatlichen Ausbildungsvergütung.

Auch Praktikanten mit Berufsausbildungsabschluss und akademische Praktikanten erhalten „je nach Studienfortschritt, Praxiserfahrung, Vorqualifikation und regionalen Besonderheiten eine Vergütung zwischen 450 und 1000 Euro monatlich, sofern nicht der gesetzliche Mindestlohn zur Anwendung kommt“, heißt es.

Als was kann man bei der DB arbeiten?

Jedes Jahr stellt die Deutsche Bahn bundesweit tausende Schulabgänger ein, die einen von 50 Ausbildungsberufen im klassischen dualen System der Berufsausbildung erlernen können. „Das Spektrum ist vielfältig und reicht von typischen Eisenbahnberufen über gewerblich-technische Berufe bis zu kaufmännisch-serviceorientierten Tätigkeiten oder IT-Berufe“, so eine Sprecherin.

Ausgebildet werden zum Beispiel Lokführer, Gleisbauer, Industrieelektriker, Industriemechaniker, Fachkräfte für Schutz und Sicherheit oder Fachkräfte für Verkehrssicherheit.

Welche Chancen hat man als Abiturient?

Bei der Bahn gibt es verschiedene Duale Studiengänge, die Fachhochschulreife oder Abitur voraussetzen, etwa in den Bereichen Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Infrastrukturmanagement oder Nachrichten- und Kommunikationstechnik.

In Sachsen bildet die Bahn derzeit 382 Nachwuchskräfte aus, in Thüringen 174 und in Sachsen-Anhalt sogar 527.

Zudem sind Quereinsteiger mit abgeschlossener Berufsausbildung willkommen. Gesucht werden unter anderem Elektroniker, Mechatroniker, Mechaniker, Gleisbauer, Servicetechniker oder Signalmechaniker. Man kann sich zum Zugchef qualifizieren lassen, zum Fahrdienstleister oder Weichenwärter.

Insgesamt redet man bei der Bahn von Tätigkeiten in rund 500 Berufen. Darunter sind auch solche Exoten wie Umweltplaner, Drohnenpiloten oder Vegetationspfleger, die das Streckennetz insbesondere die Oberleitungen von Ästen und Sträuchern freihalten.

Wie hoch ist der Frauenanteil im Unternehmen?

Er liegt aktuell bei 23,3 Prozent. Erklärtes Ziel des Konzerns ist es, den Frauenanteil generell zu erhöhen. Bei Frauen in Führungspositionen soll er bis 2024 auf 30 Prozent (aktuell 25 Prozent) steigen. Um das zu erreichen, gibt es spezielle Recruitingevents für Frauen und auf weibliche Fachkräfte zugeschnittene Marketingkampagnen. Laut einer Studie gehört die Bahn zu den Top-Arbeitgebern für Frauen.

Ist die betriebliche Altersvorsorge ein Thema bei der Bahn?

Die DB zahlt für ihre Beschäftigten einen monatlichen Betrag in Höhe von 3,3 Prozent des Gehalts in den DEVK-Pensionsfonds ein. Sie übernimmt auch die anfallenden Verwaltungskosten.

Ferner haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, eigenes Entgelt in betriebliche Altersvorsorge umzuwandeln. Auf den Umwandlungsbetrag gibt es noch eine Förderung in Höhe von bis zu 76 Prozent.

Außerdem kann Zusatzurlaub oder nicht verbrauchter Urlaub, der über den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen hinausgeht, in betriebliche Altersvorsorge umgewandelt werden. Das gilt auch für Überstunden. Die Deutsche Bahn gibt pro Urlaubs- oder Überstunde fünf Euro dazu und fördert den sich errechnenden Gesamtbetrag mit weiteren 10 Prozent. Wenn Urlaub oder Überstunden umgewandelt werden, trägt der Arbeitgeber ebenfalls die Verwaltungskosten.

Wie sehen die Beschäftigten ihren Arbeitgeber?

Auf verschiedenen Karriereportalen wird die DB benotet. Dabei gehen die Einschätzungen weit auseinander. Auf dem Portal Kununu schätzen 57 Prozent ihr Gehalt als gut oder sehr gut ein. Der Arbeitgeber wird mit 3,6 Punkten bewertet. Das liegt über dem Schnitt in der Branche Transport und Logistik (3,2 Punkte).

Welche Zusatzleistungen bietet das Unternehmen?

Dazu gehören kostenfreie Fahrten durch ganz Deutschland und das DB Job-Ticket. Es gibt einen Mietzuschuss bei betriebsbedingtem Umzug. Der DB-Konzern bietet Arbeitnehmern mit besonders belastenden Tätigkeiten eine Reduzierung der Arbeitszeit mit teilweisem Entgeltausgleich an.

Gibt es Unterstützung bei der Kinderbetreuung?

Ja, die Beschäftigten erhalten Unterstützung in Fragen der Kinderbetreuung durch einen deutschlandweit tätigen Familiendienstleister. Er hilft auch bei der Suche nach Plätzen in Kindertageseinrichtungen und der Vermittlung von Betreuungspersonen (Tagesmütter, Au-Pairs, Babysitter).

„Eine besondere Herausforderung für Familien mit Schulkindern stellen die langen Sommerferien dar“, sagt eine Bahn-Sprecherin. Deshalb biete die DB seit 2011 an verschiedenen Standorten ein bahneigenes Ferienprogramm für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an. Das Programm wird pädagogisch betreut von der Awo Lifebalance GmbH.

Von Andreas Dunte