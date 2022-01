Leipzig

Ab Mittag meist direkt Feierabend, in den Ferien sowieso immer frei, sichere Rente mit wenig Stress – so stellen sich manche wohl den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer vor. In der Realität sieht das natürlich etwas anders aus: Wer Kinder unterrichtet, trägt eine große Verantwortung, muss individuelle Lösungen finden, immer am Ball bleiben und nimmt Arbeit oft auch mit nach Hause. Abgesehen von viel Resonanz und generell abwechslungsreichen Aufgaben winkt Bewerberinnen und Bewerbern aber tatsächlich auch ein sicherer, krisenfester Job mit vergleichsweise guter Entlohnung. Im LVZ-Gehaltscheck haben wir uns die Rahmenbedingungen für den Beruf in den öffentlichen Schulen des Freistaates näher angeschaut.

Wie groß ist der Bedarf?

In Sachsen gibt es seit Jahren zu wenig Lehrerinnen und Lehrer – vor allem aufgrund des Altersdurchschnitts im Beruf. Viele der Pädagoginnen und Pädagogen gehen in den Ruhestand und hinterlassen erhebliche Lücken. Im September blieben von notwendigen 30.536 Stellen der staatlichen Einrichtungen insgesamt 437 unbesetzt, so die Angaben des Kultusministeriums. Das merken Schülerinnen und Schüler überall im Land: Es mangelt an Fachpersonal, Stundenausfälle sind keine Seltenheit. Das bedeutet auch: Wer sich für diesen Beruf entscheidet, hat gute Aussichten auf eine Anstellung. Zumal die Zahl der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich zunimmt und Bildung auf jeden Fall auch in Zukunft noch gebraucht wird.

Wer kann Lehrerin oder Lehrer werden?

In der Regel ist ein abgeschlossenes Lehramtsstudium notwendig, um an den staatlichen Schulen tätig sein zu können. Dabei ist die angestrebte Schulform (Grundschule, Gymnasium, Oberschule, Berufsschule, Sonderpädagogik) schon bei der Wahl des Studiums mit zu bedenken. Nach Abschluss der universitären Ausbildung winkt auch in Sachsen inzwischen eine Verbeamtung (bis zum Alter von 42 Jahren) – also der Eintritt in den unkündbaren Staatsdienst mit entsprechend höheren Leistungen und Vergütungen.

Aufgrund des insgesamt hohen Bedarfs haben aber auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sehr gute Chancen, hier einen neuen und gut bezahlten Job zu finden. Dafür gibt es keine Altersbegrenzung. Grundvoraussetzung ist aber ebenfalls ein abgeschlossenes Hochschulstudium und der Wille, sich parallel zur Arbeit als Lehrerin und Lehrer qualifizieren zu lassen.

Wie umfangreich ist die Arbeit?

Das täglich zu leistende Pensum ist abhängig von der jeweiligen Schule, in der gearbeitet wird und von den konkreten Aufgaben vor Ort. Bei der Unterrichtsgestaltung sind in Grundschulen wöchentlich 27 Stunden vorgeschrieben, in Oberschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen 26 Wochenstunden und in Förderschulen 25. Wer zusätzliche Aufgaben in den Schulen übernimmt, bei dem wird die Unterrichtstundenzahl reduziert. Abgesehen von der eigentlichen Lehrzeit müssen die Pädagoginnen und Pädagogen auch deren Vor- und Nachbereitung bewältigen, zu Lehrerkonferenzen und Elternsprechzeiten verfügbar sein. Der klassische Acht-Stunden-Tag reicht mitunter nicht dafür aus.

In den Schulferien ist die Lehrerschaft übrigens nicht automatisch auch im Urlaub – auch wenn tatsächlich mehr Freizeit bleibt. Wie alle anderen Arbeitenden gibt es auch hier eine je nach Vertrag festgelegte Anzahl von Urlaubstagen. In den Ferien kommen auf die Lehrerschaft häufig Vorbereitungen und administrative Aufgaben zu. Aber natürlich können hier zwischen den Präsenzzeiten auch Überstunden abgebummelt werden.

Was verdienen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger?

Voll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer starten in Sachsen in allen Schularten in der Tarifgruppe 13 des öffentlichen Dienstes. Im vergangenen Jahr war hier ein Grundentgelt von 4074 Euro brutto festgelegt. Wer zumindest schon einen universitären Abschluss vorweisen kann, aber die Referendarzeit noch bewältigen muss, startet in der Tarifgruppe 12 mit einem Grundgehalt von 3672 Euro brutto. Lehrerinnen und Lehrer, die sich dann entscheiden in den Staatsdienst zu wechseln und sich nach einer Probezeit auf Lebenszeit anstellen zu lassen, beginnen mit einem Beamteneinstiegsgehalt (A13) in Höhe von 4259 Euro.

Für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ist die Entlohnung von den bestehenden Qualifikationen und den individuellen Verträgen mit den Schulen abhängig. Aber auch hier wird mindestens nach Tarifgruppe 10 bezahlt, in der laut aktuellster Entgelttabelle ein Grundgehalt von 3428 Euro vorgesehen ist.

Wie hoch ist die Bezahlung als etablierte Kraft?

Mit den Berufsjahren steigen auch im Lehrerberuf die Tarifgehälter an. In der Tarifgruppe 13 geht es für voll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer so bis zu einem Brutto-Monatsgehalt von 5873 Euro nach oben. Für Beamtinnen und Beamte ist letztlich auch ein späterer Wechsel in die noch höhere Besoldungsgruppe A14 mit maximal 6304 Euro monatlich möglich.

Kann man sich Arbeitsort und Schule aussuchen?

Bei der Bewerbung können Einsatzwünsche hinsichtlich der vier sächsischen Schulregionen Dresden, Leipzig, Chemnitz und Bautzen angegeben werden. „Soweit möglich, wird das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) diese auch berücksichtigen“, heißt aus dem Kultusministerium. Konkrete Bewerbungen für eine staatliche Schule sind allerdings nicht möglich.

Zu den schwierigsten Aufgaben des LaSuB gehört wohl, den flächendeckenden Bedarf in Sachsen mit den Wünschen der Bewerberinnen und Bewerber in Einklang zu bringen. Denn häufig wollen angehende Lehrerinnen und Lehrer in den Großstädten ihrer Universitäten wohnen und arbeiten bleiben. Das bedeutet aber eben auch: Wer sich eine Tätigkeit in den ländlichen Regionen Sachsens gut vorstellen kann, hat doppelt große Chancen auf eine Anstellung. Beamtinnen und Beamte können übrigens auch ohne ihre Zustimmung an eine andere Schule versetzt werden, wenn es die Situation erforderlich macht.

Welche Aufstiegschancen bieten sich im Lehrerberuf?

Neben der eigentlichen Unterrichtstätigkeit gibt es noch weitere mögliche Aufgabenfelder. „Je nach Schulart stehen verschiedene fachliche Entwicklungsmöglichkeiten offen, wie beispielsweise Oberstufenberater, Fachleiter und Beratungslehrer. Auch Mentoren für Lehramtsanwärter und Seiteneinsteiger benötigen wir“, so das Kultusministerium in Dresden. Über die Schulen hinaus sind zudem Fachberaterinnen und Fachberater tätig, die für bestimmte Unterrichtsfächer regional auch für das Landesamt für Schule und Bildung tätig sind. „Für Lehrerinnen und Lehrer, die verstärkt Management- und Führungsaufgaben wahrnehmen möchten, ist auch die Entwicklung zum Schulleiter oder stellvertretenden Schulleiter eine interessante Option.“

Von Matthias Puppe