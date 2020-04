Gewitterstimmung zum Tanz in den Mai: Nächste Woche Tropenwetter möglich

Leipzig

Der Tanz in den Mai – so er denn überhaupt privat auf der Gartenterrasse oder im Wohnzimmer stattfindet – wird durchwachsen. Ausgerechnet zum Start in den Wonnemonat zieht in Sachsen Gewitterstimmung auf. „Die Nacht in den Mai wird wohl noch trocken bleiben. Aber dann gibt’s immer wieder mal Schauer und auch Gewitter“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Der große Regen aber bleibt wohl aus. Mit Blick auf die Niederschlagsmengen für den Raum Leipzig sagt Jung: „Es sind immer wieder Zufallstreffer, wo etwas runterkommt. Aber es ist eben kein Landregen für alle dabei.“

Das sind die Wetteraussichten für Leipzig Donnerstag: 16 Grad, Sonne Wolken Schauer Freitag: 16 Grad, Mix aus Sonne Wolken und Schauer. Teils Gewitter Samstag: 16 Grad, wechselhaft, Sonne Wolken, Regenschauer Sonntag: 16 Grad, weiter wechselhaft Montag: 18 Grad, Sonne und Wolken Dienstag: 25 Grad, erst freundlich dann Gewitter Mittwoch: 20 Grad, Mix aus Sonne und Wolken

Regenschauer helfen nicht gegen Dürre

Auch bundesweit ist beim Thema Trockenheit weiter keine Entspannung in Sicht. „Im Deutschlandmittel brachten die Niederschläge der vergangenen 24 Stunden nur 4,4 Liter Regen pro Quadratmeter. Da sieht man rasch, dass diese geringe Menge kaum Auswirkung auf die mittlerweile landesweite Dürre haben wird. Wir bräuchten in Deutschland gut das 20-fache diese Menge um die Trockenheit ordentlich zu lindern“, so Jung.

Nächste Woche Tropen-Wetterlage möglich

Das europäische Wettermodell geht zudem ab kommender Woche schon wieder von einem neuen Hochdruckgebiet aus. Dann könnte sich die Trockenheit rasch wieder einstellen und noch verschlimmern. Das amerikanische Wettermodell sieht dagegen auch nächste Woche wechselhaftes Wetter mit heftigen Gewittern, dafür aber auch einen Hitzepeak um 30 Grad. Das hieße dann: Es wird feucht und warm bis heiß, eine Wetterlage gefühlt wie in den Tropen.

„Ja die Wetterküche ist nun wieder ordentlich in Schwung. Doch die neuesten Prognosen sehen für kommende Woche schon wieder nach Frühsommer aus. Zumindest dann, wenn es nach dem europäischen Wettermodell geht. Das bastelt nämlich ab Montag schon wieder an einem neuen Hochdruckgebiet und dann könnte die sonnige und trockene Wetterphase weitergehen“, so der Wetterexperte. Verwunderlich wäre das nicht, denn das europäische Wettermodell ging von Anfang an von einem zu trockenen Mai aus. Das könnte sich ab nächster Woche nun tatsächlich einstellen.

Bislang ein schlechtes Wetterjahr für Mücken. Möglicherweise könnte uns die Trockenheit die Plage des nervenden Insekts ersparen. Quelle: dpa

Fällt Mückenplage durch Trockenheit aus?

Die bisher sehr milde Wetterlage in diesem Jahr verbunden mit der Trockenheit könnte übrigens auch einen positiven Effekt haben: Die Mückenplage bleibt uns in diesem Jahr möglicherweise erspart. Zumindest der Berliner Wildtierexperte Dirk Ehlert geht davon aus, dass das Wetter bislang gar nicht nach dem Geschmack des nervenden Insekts war. „Wen es dies Mal ganz hart getroffen hat, sind die Mücken“, sagte Ehlert der „ Berliner Zeitung“. Die erwachsenen Tiere seien in den Wintermonaten kaum in die Starre verfallen „Sie haben viel Energie verloren. Und nun ist es im Frühjahr auch noch sehr trocken. Da haben sie kaum Chancen, sich zu reproduzieren.“

Allerdings: Sobald es mal wieder richtig regnet, können sich die Mückenbestände auch wieder ganz schnell vervielfachen. Meteorologe Jung bleibt daher eher zurückhaltend: „Zum Thema Mücken gibt es ja immer schon viele Theorien. Eine davon ist: Ein warmer Winter sorgt für viele Mücken. Diese Ansicht des Wildtierexperten wäre dann das glatte Gegenteil.“

