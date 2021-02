Sachsen: Grundschulen starten wieder, 95 Prozent Teilnahme erwartet

Leipzig

Erleichterung bei vielen Eltern, aber auch Sorgen bei vielen Lehrerinnen und Lehrern: Neun Wochen nach dem zweiten Corona-Lockdown und der Komplettschließung aller Schulen geht am Montag für 151 000 sächsische Grundschüler und Schülerinnen der Unterricht wieder los. Am letzten Dienstag hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Öffnung der Grundschulen und auch Kitas als Corona-Lockerung im Freistaat verkündet und damit noch vor der Bund -Länder-Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für vollendete Tatsachen gesorgt.

Die Teilöffnung ist kein Alleingang des Freistaats, auch in Niedersachsen, Bremen und Hessen findet bereits wieder Unterricht in eingeschränkter Form statt. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnt aber vor zu großer Euphorie. „Es gibt keine Garantie, dass das funktioniert, aber der Versuch ist wichtig“, sagte er i „Bild am Sonntag“ am Wochenende. „Wir werden Anfang März sehen, welche Auswirkungen die Öffnungen der Kitas und Grundschulen haben.“

Schulbesuchspflicht ausgesetzt

Ähnlich wie ab 18. Mai 2020, als nach der ersten Corona-Welle die Grundschulen wieder öffneten, gilt das Prinzip der strikten Trennung von Klassen mit festen Bezugspersonen. Die Schulbesuchspflicht wird erneut ausgesetzt. Das heißt: Eltern können selbst entscheiden ob sie ihr Kind in die Schule bringen oder weiter zu Hause lassen. Trotz vieler warnender Stimmen, die vor allem auf die Gefahr durch Mutationen und die dramatische Corona-Lage im Nachbarland Tschechien hinwiesen, rechnen die Behörden mit einer überwältigenden Teilnahme am Unterrichtsstart. Das Kultusministerium wollte zwar keine exakte Prognose abgeben, das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) geht aber von rund 95 Prozent aus. „Das sind die Erfahrungswerte vom Mai 2020“, sagte LaSuB-Sprecher Roman Schulz am Sonntag. „Wir erwarten eine Teilnahme in dieser Größenordnung.“ Genauere Zahlen lägen dann ab Mitte der Woche vor.

1,6 Millionen FFP-2-Masken für Lehrerschaft

Laut Schulz freue sich der Großteil der Lehrerschaft stark auf das Comeback im Klassenzimmer. „Pädagogen sind nicht zum Home-Office geboren“, sagte er. Andererseits habe man natürlich auch Verständnis für Eltern die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Kinder vorerst nicht in die Schule bringen. Für die Sicherheit der Lehrerinnen und Lehrer hat das LaSuB in den letzten zwei Wochen 2700 Großkartons mit insgesamt 1,6 Millionen FFP-2-Maken an die Schulen verschicken lassen. „Das reicht bis Ostern“, sagte Schulz.

Linke appelliert an Eltern: Kinder zu Hause lassen

Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte der Landesregierung vorgeworfen, „grundlos vorzupreschen“ und sich „ein Siegertreppchen beim Öffnungswettbewerb“ sichern zu wollen. „Die Lehre aus den vergangenen Monaten muss doch langsam klar sein: Wer eher öffnet, muss auch deutlich schneller wieder schließen“, warnte GEW-Landeschefin Uschi Kruse. Äußerst skeptisch auf den Neustart der Grundschulen reagierte auch die Linke in Sachsen. „Ich appelliere an alle Eltern, die das irgendwie persönlich und beruflich ermöglichen können, ihre Kinder noch nicht wieder in die Grundschule zu schicken“, sagte Luise Neuhaus-Wartenberg, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag. Gemeinsam mit Franz Sodann, kulturpolitischer Sprecher der Linken, brachte sie die Nutzung von Kultureinrichtungen in Spiel, sollte sich das Infektionsgeschehen wieder verschlechtern. „Wir würde es begrüßen, wenn Schulklassen in die Kultureinrichtungen kommen können, sofern diese Hygienekonzepte haben“, sagten beide Politiker am Sonntag. „Außerschulische Lernformen bereichern den Unterricht ohnehin.“

Von André Böhmer