Sachsen Hausärzte können demnächst alle Menschen impfen – Praxen befürchten Chaos

Dresden

Sachsens Ärzte sehen die geplante Aufhebung der Impfpriorisierung in ihren Praxen zum 24. Mai mit gemischten Gefühlen. Einerseits könne nun ein großer Teil Bürokratie beim Verteilen der Vakzine eingespart werden. Allerdings wird der Ansturm von Impfwilligen auch weiter zunehmen – ohne dass es schon ausreichend Impfstoff für alle gibt. Dies könnte zu Unmut und Chaos führen. Um etwas Druck von den Praxen zu nehmen rief Sozialministerin Petra Köpping (SPD) dazu auf, nicht dringend notwendige Arztbesuche zu vermeiden oder zu verschieben.

„Mit unserer Entscheidung wollen wir die Arztpraxen so weit wie möglich bei Organisation und Terminvergabe entlasten, damit sie mit größtmöglicher Flexibilität Impfungen vornehmen können. Ich bin überzeugt, dass dies eine schnellere Verabreichung der Impfstoffe ermöglicht“, so Köpping. Klar sei angesichts der noch begrenzten Impfstoffmengen aber auch:. „Es können nicht alle sofort geimpft werden.“ Die Sozialdemokratin bat deshalb weiter um Geduld und Solidarität.

Zu dieser Solidarität gehöre es auch, seinen Impftermin abzusagen, falls er nicht wahrgenommen werden kann. „Dann können andere Menschen zum Zug kommen.“ Zudem sollen bis zu den Sommerferien bestenfalls Arztbesuche vermieden werden, die nicht dringend notwendig sind. „Ich möchte alle Patienten um Verständnis bitten. Aber in der derzeitigen Situation hat die schnellstmögliche Immunisierung der Bevölkerung oberste Priorität“, so Sachsens Sozialministerin. Klar sei aber auch: Wer ärztliche Hilfe benötigt, bekommt diese auch weiterhin in seiner Hausarztpraxis. „Da gibt es keine Abstriche“, versicherte Köpping.

Ärzteverbände: Wichtiger Kraftakt mit mehr Flexibilität

Die Entscheidung, ab 24. Mai die Impfpriorisierung in den Praxen komplett aufzuheben, sei in Absprache mit den Verbänden getroffen worden. Landesärztekammer-Präsident Erik Bodendieck sprach am Freitag von einer „notwendige schnellere Durchimpfung mit zumindest einer Erstimpfung“ und warb ebenfalls bei „diesem wichtigen Kraftakt“ um Verständnis, dass Bürgerinnen und Bürger nicht dringende Termine zurückstellen oder verlegen sollen. Sachsens Kassenärzte-Chef Klaus Heckemann freute sich, dass mit der neuen „Flexibilität des ärztlichen Handelns die vorhandenen Impfstoffe zügiger und medizinisch sinnvoll verimpft werden.“

Auch Steffen Heidenreich, Vorsitzender des Sächsischen Hausärzteverband, findet die Aufhebung der Priorisierung richtig. „Endlich fällt für uns ein ganz großer Anteil der Bürokratie weg. Jetzt müssen die Ärztinnen nicht mehr schauen, ob jemand Vorerkrankungen hat, einen bestimmten Job oder ein bestimmtes Alter. Wichtig ist jetzt nur noch, dass er oder sie aus Sachsen kommt”, so Heidenreich.

Mehraufwand für Angestellte – organisatorisches Chaos möglich

Allerdings bedeuteten die Erleichterungen für die Ärzte gleichzeitig auch einen Mehraufwand für die Angestellten: „Die werden jetzt mit Anrufen überhäuft und auch ganz oft beschimpft, wenn es dann nicht sofort einen Impftermin gibt. Das geht natürlich gar nicht und ist für viele eine starke Belastung”, sagte Heidenreich.

Mit seiner Erfahrung als Hausarzt im Vogtlandkreis, in dem schon länger ohne Priorisierung geimpft werden darf, warnte er: „Für die Kollegen im Rest Sachsens wird das jetzt natürlich erst einmal ein organisatorisches Chaos geben, weil die Aufhebung der Priorisierung ohne Vorankündigung und sehr plötzlich kommt. Viele sind schon frustriert von dem vielen Hin- und Her bei den Regelungen.”

Generell noch nicht betroffen von der Aufhebung der Priorisierung sind die 13 Impfzentren und mobilen Impfteams in Sachsen. Bei diesen gilt auch weiterhin der Gruppen-Fahrplan laut Impfverordnung des Bundes.

Von Denise Peikert/Matthias Puppe