Führt die von der Bundesregierung geplante Impfpflicht für Pflegekräfte zu einer Massenflucht aus dem Beruf? In Sachsen wächst zumindest die Sorge davor. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte zuletzt auf die Folgen der niedrigen Impfquote bei Pflegekräften im Freistaat hingewiesen. So seien von den Arbeitskräften im medizinischen und pflegerischen Bereich nur etwa zwei Drittel geimpft.

Viele Faktoren für einen Berufswechsel

Mit regional nach wie vor großen Unterschieden. So zeigen aktuelle Januar-Zahlen aus dem Sozialministerium: In Leipzig liegt die Impfquote bei fast 84 Prozent, in Nordsachsen und dem Kreis Leipzig bei 75 Prozent sowie 71 Prozent. In der Sächsischen Schweiz sind dagegen nur etwas mehr als die Hälfte der Pflegekräfte vollständig geimpft.

Eine vom Berufsverband der Pflegeberufe gemeinsam mit dem Altenpflege-Fachverlag Vincentz Network initiierte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass schon vor der Impfpflicht-Entscheidung deutschlandweit rund 40 Prozent der Befragten über einen Berufswechsel nachdenken, sagt Bernadette Klapper, Geschäftsführerin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Michael Junge, Vorsitzender des Sächsischen Pflegerats, sieht vor allem in der exorbitanten Arbeitsbelastung einen Hauptgrund dafür. Die Impfpflicht verschärfe aber nun die Krise zusätzlich. Der Pflegerat als Interessenvertreter der Verbände hält der Politik deutlich den Spiegel vor. „Die seit Jahren nicht nachhaltig verbesserte Situation beruflich Pflegender führt aus unserer Sicht dazu, dass die Diskussion um die Impfpflicht aktuell so große Beachtung findet“, heißt es.

Der Pflegerat sei zwar von der Notwendigkeit und Wirksamkeit der Impfung gegen das Coronavirus überzeugt. Gleichzeitig fürchte er aber, dass sich die Belastung der Pflegenden erhöhen wird, wenn Ungeimpfte eine Weiterbeschäftigung in den Einrichtungen des Gesundheitswesens verwehrt wird.

„Eindruck, Pflegende werden nicht ernst genommen“

Man nehme zur Kenntnis, dass in Sachsen ein Teil beruflich Pflegender eine Impfung bislang ablehnt. Derzeit herrsche aber auch erhebliche Unsicherheit, und es gebe offene Fragen zur genauen Umsetzung. „Die versäumte, intensive Diskussion und Begründung vor Einführung der Impfpflicht führt leider zum Eindruck, Pflegende werden in ihrer belasteten Situation nicht ernst genommen.“

Der Pflegerat fordert deshalb die Landesregierung auf, zumindest den neuen Impfstoff Novavax zu bevorzugen. Außerdem müsse rasch die Stelle eines Pflegebevollmächtigten geschaffen werden, um – bis zur Gründung einer Pflegekammer – die Belange der Patienten und der Beschäftigten gegenüber der Staatsregierung zu vertreten. Zudem müsse der Druck auf die Bundesregierung erhöht werden, um die Einkommenssituation des Pflegepersonals zu verbessern. In einem ersten Schritt könne das durch die Steuerbefreiung von Zuschlägen und die Erhöhung des Steuerfreibetrages geschehen.

Wie genau die ab 15. März geltende Impfpflicht für Gesundheitsberufe in der Pflegebranche durchschlägt, lässt sich aus Sicht der Landesarbeitsagentur derzeit nur vage abschätzen. So gibt es zwar regional Hinweise, dass sich Pflegerinnen und Pfleger in Sachsen und Thüringen vermehrt arbeitssuchend melden. „Doch für eine erste Bewertung der Auswirkungen der Impfpflicht ist es noch zu früh“, sagt Agentursprecher Frank Vollgold.

Dennoch zeigt das Verhältnis zwischen Bewerbern und offenen Stellen bereits jetzt die akuten Engpässe in der Pflege. So stehen in Sachsen aktuell 103 arbeitslose Fachkräfte 834 freien Stellen gegenüber – das sind rein rechnerisch acht freie Stellen pro arbeitsloser Altenpflegefachkraft.

