Dresden/Leipzig

Bis Mitte Februar sollen die Bewohner der sächsischen Alten- und Pflegeheime mit der 1. Dosis „durchgeimpft“ sein. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag an. Weitere Einrichtungen – etwa für Menschen mit Behinderungen oder der Eingliederungshilfe – folgen bis Ende Februar. „In den Impfzentren können wir unsere Schlagkraft aber nicht erhöhen“, bedauerte Köpping. „Das gibt die Impfmenge, die wir derzeit haben, nicht her.“ Dabei hat diese sich bereits erhöht. Wie berichtet, rechnet der Freistaat im Februar 2021 mit insgesamt 244 500 Dosen – mehr als zunächst angekündigt.

Köpping: „Alles vom Impfstoff abhängig“

Auf einen Zeitplan, bis wann alle Sachsen über 80 Jahre den ersehnten Impfpieks bekommen haben, will sich die Ministerin indes nicht festlegen. „Wir haben ja gemerkt, wie fragil die Aussagen zur Bereitstellung von Impfstoff sind. Da wage ich keine Prognose“, sagte sie. Verbindliche Angaben gebe es nur für die nächsten zwei, drei Wochen. Zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehören in Sachsen laut Sozialministerium etwa 457 000 Menschen. Mehr als eine Millionen Sachsen seien älter als 65 Jahre. Die Impfzentren sowie das Personal stünden zwar bereit. „Abhängig ist jedoch alles vom Impfstoff.“ Das gilt auch für die 70-Jährigen, die als nächstes an die Reihe sind. Köpping: „Wann diese Gruppe komplett Termine bekommt, kann ich derzeit nicht sagen.“

Kranich: „Alles andere wäre unseriös“

Geplant ist, ab Anfang März wieder regelmäßig Termine in den sächsischen Impfzentren in Größenordnungen anzubieten. Dass heißt aber nicht, dass vorher gar nichts mehr geht, „Wir haben immer einzelne Termine freigeschaltet, die auch rasch weg waren“, sagt Kai Kranich, Sprecher des Landesverbandes Sachsen des Deutsches Rotes Kreuzes, auf LVZ-Nachfrage. Das DRK koordiniert den Betrieb der 13 sächsischen Impfzentren. Schwerpunkt bleiben die Bewohner und das Personal in den Senioren- und Pflegeheimen, in denen 31 mobile Teams unterwegs sind. Was übrig bleibt, geht in die Impfzentren. Das ist zwar frustrierend wenig. Die Zentren stehen dennoch nicht leer, da dort die Zweit-Impfungen mit dafür reservierten Dosen begonnen haben. Das DRK bietet erst dann Termine für weitere Bürger an, sobald es den Impfstoff garantieren kann. „Alles andere wäre unseriös“, so Kranich.

Von Mathias Orbeck