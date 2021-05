Sachsen: Kleiner Grenzverkehr nach Tschechien wieder möglich

Dresden/Berlin

Eine seit diesem Donnerstag geltende Bundesverordnung ermöglich ab sofort wieder kurze Ausflüge von Deutschland nach Tschechien. Demnach müssen Menschen, die sich „im Rahmen des Grenzverkehrs weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben“, bei der Wiedereinreise keine besonderen Auflagen wie etwa Tests oder Quarantäne erfüllen.

Andersherum erlaubt Tschechien laut Innenministerium in Prag auch wieder die Einreise ohne triftigen Grund und Einschränkungen – solange der Aufenthalt allerdings nicht länger als zwölf Stunden dauert.

Corona-Lage in Tschechien hat sich entspannt

Nachdem in Tschechien über Monate die Inzidenzen zu den höchsten in Europa zählten, hat sich die Lage in den vergangenen Wochen spürbar entspannt. Aktuell liegt die Inzidenz bei 88, am Mittwoch hatten die Behörden 1261 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 600 weniger als in der Woche zuvor. In Deutschland gilt deshalb das Nachbarland bereits seit 2. Mai „nur noch“ als Risikogebiet.

Von RND/dpa