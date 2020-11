Sachsen-Koalition: Grüne in Rage – „Wir haben eine Vertrauenskrise“

Leipzig

In Sachsens Kenia-Koalition liegen die Nerven blank. Drei Tage nach dem Leipziger Demo-Chaos bei „Querdenken“ melden sich die Grünen mit einer Generalabrechnung zu Wort. Hintergrund sind die gegenseitigen Schuldzuweisungen an der angeblich falschen Polizeitaktik in Leipzig und die öffentliche Kritik am Beschluss des Oberverwaltungsgericht ( OVG), die Demo doch im Stadtzentrum stattfinden zu lassen. „Wir befinden uns mit unseren Koalitionspartnern in einer doppelten Vertrauenskrise“, sagte Norman Volger, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Grüne am Dienstag in Dresden. „Die Ereignisse von Leipzig und der Umgang damit besorgen uns sehr.“ Volger stellt für seine Partei die existentielle Frage, „ob alle Partner in dieser Regierung gemeinsam daran arbeiten, unsere Demokratie zu stärken“.

„Fehler werden nicht anerkannt“

Ohne den Namen des unter Beschuss geratenen und mit Rücktrittsforderungen konfrontierten Innenministers Roland Wöller ( CDU) zu nennen, wird Volger für seine Partei deutlich. „Es löst bei uns Kopfschütteln aus, wie erneut Fehler nicht anerkannt werden und der Eindruck entsteht, man wolle diese überdecken.“ Das sei nicht die Art, wie die Grünen damit umgehen wollen. Was seine Partei als Reaktion auf Leipzig erwartet, daran lässt Volger keinen Zweifel. „Dieses Land braucht eine politische Fehlerkultur und kein Ablenken oder Trotzreaktionen“, sagte der Grünen-Chef „Wir erwarten auch und gerade von der CDU nach 30 Jahren Regierungsverantwortung Ehrlichkeit und Miteinander bei solchen Krisensituationen in den Vordergrund zu stellen.“

„Bild von Sachsen gefällt uns nicht“

Mit Blick auf das Image des Freistaats wird Volger grundsätzlich. „Es gefällt uns nicht, wie sich das Bild von Sachsen in der bundesweiten Öffentlichkeit entwickelt durch solche Eskalationen und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird.“ Gerade im Bereich der Innenpolitik, so Volger, seien die Vorfälle vom Wochenende nicht der einzige Anlass, der erneut zum Konflikt in der Koalition führt. Ein Seitenhieb auf die unterschiedlichen Positionen zur Abschiebung schwerkrimineller Flüchtlinge nach Syrien. Nach dem offenbar islamistisch motivierten Messermord in Dresden ist CDU-Innenminister Wöller für die Aufhebung des Abschiebestopps, Grüne und der Koalitionspartner lehnen das ab.

Parteichefs zu dringendem Gespräch aufgefordert

Volger hat jetzt als einer der Landeschef der Grünen die Parteivorsitzenden von CDU und SPD zu einem dringenden Gespräch aufgefordert. „Wir erwarten uns davon Klärung, wie diese doppelte Vertrauenskrise zu überwinden ist.“ Die Ereignisse um die Querdenker-Demo in Leipzig werfen viele Fragen auf, die beantwortet werden müssen, so der Grünen-Chef. Über die Anhörung im Landtag, die als Sondersitzung stattfindet, sei er froh.

Von André Böhmer