Sachsen-Koalition bringt Gemeinschaftsschulen auf den Weg

Dresden

Die Umsetzung des Volksantrags zur Einführung von Gemeinschaftsschulen wird zum ersten Gesetzesvorhaben der neuen schwarz-grün-roten Koalition in Sachsen. Nach der Regierungserklärung von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Mittwoch wird sich der Sächsische Landtag noch am Donnerstag in erster Lesung damit befassen.

Im vergangenen Sommer hatte das Bündnis „ Gemeinschaftsschule in Sachsen“, dem auch SPD und Grüne angehören, über 50 000 Unterschriften gesammelt. Notwendig für das Quorum wären nur 40 000 gewesen. Eine Premiere wird sein, dass erstmals kein Politiker, sondern ein Vertreter des Volksantrags das Vorhaben im Landtag vorstellen soll. Anschließend können die Fraktionen dazu Stellung nehmen, bevor der Antrag in den Bildungsausschuss überwiesen wird. Das parlamentarische Verfahren soll dann bis Juni abgeschlossen sein.

SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel geht aber frühestens ab dem Schuljahr 2021/22 von der Neuentstehung solcher Gemeinschaftsschulen aus. „Das Gesetz könnte es zwar bereits ab neuem Schuljahr ermöglichen, aber in der Praxis bedarf es dazu eines anderen pädagogischen Konzeptes.“ Dies sei notwendig, damit Schüler, die einen Hauptschulabschluss, einen Realschulabschluss oder das Abitur anstreben, länger gemeinsam lernen könnten.

Bisher teilten sich die Schüler nach dem Abschluss der vierten Klasse bereits weitgehend in ihre späteren Bildungswege auf. Das soll sich nun ändern. „Die Schüler werden dann nicht mehr getrennt unterrichtet, sondern in einer Klasse, aber auf unterschiedlichem Niveau“, so Friedel. Das verbessere am Ende auch das Sozialgefüge.

Sie rechnet mit etwa mehr als zehn Gemeinschaftsschulen im ersten Anlauf, wobei sich zahlreiche Freie Schulen, die ein ähnliches Konzept verfolgen, mehr oder weniger nur umbenennen müssten. Bestimmt ebenso viele staatliche Gemeinschaftsschulen könnten später folgen, so Friedel. Sie betont, dass es nicht darum gehe, überall Gemeinschaftsschulen einzurichten, sondern nur dort, wo Schulträger, Lehrer und Eltern dies auch wollten. Das betreffe neu geplante Schulen in den Großstädten, genauso aber auch Schulen auf dem Land, in denen jetzt schon mehrere Klassenstufen gemeinsam unterrichtet werden.

Die Sachsen-Koalition legt dafür einen eigenen Änderungsantrag zum Volksantrag vor, der verhindern soll, dass die Qualität des Schulsystems in Sachsen leidet oder die Standortsicherheit anderer Schulen gefährdet wird. Davor hatte vor allem die CDU gewarnt. Der Entwurf sieht drei Möglichkeiten zur Einrichtung von Gemeinschaftsschulen vor.

Erstens: eine Gemeinschaftsschule umfasst die Klassen 1 bis 12 und verfügt ab Klasse 5 über mindestens vier Parallelklassen. Überlegung dabei ist, ab Klasse 11 noch mindestens drei Parallelklassen zu haben, um genügend unterschiedliche Leistungskurse anbieten zu können. Dies dürfte vor allem in Großstädten wie Leipzig, Dresden oder Chemnitz der Fall sein, wo neue Schulen entstehen und sich Stadträte auch dazu bekannt haben.

Zweitens: außerhalb der Oberzentren reichen an zwei aufeinander folgenden Jahren drei Parallelklassen, wenn im dritten Jahr wieder vier Klassen erreicht werden.

Drittens: im ländlichen Raum ermöglicht eine maximal zweizügige „Oberschule plus“ zumindest das gemeinsame Lernen von Klasse 1 bis 10. Die Begrenzung folgt hier aus der Überlegung heraus, andere Schulstandorte nicht zu gefährden.

In der Lehrerschaft sind die Meinungen darüber geteilt. Während der Sächsische Lehrerverband in der Vergangenheit die Einrichtung solcher Gemeinschaftsschulen immer wieder kritisiert hat, sprach sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften stets dafür aus und unterstützt den Volksantrag.

Gemeinschaftsschulen gab es in Sachsen schon einmal ab 2006/2007. Schon nach wenigen Jahren stoppte die damalige CDU/FDP-Koalition allerdings die als Modellprojekte angelegten Schulen. Seither kann man nur an der Nachbarschaftsschule in Leipzig und dem Chemnitzer Schulmodell länger gemeinsam lernen. Insgesamt gibt es rund 1300 Schulen in Sachsen.

In Thüringen hat die schwarz-rote Landesregierung unter Christine Lieberknecht vor etwa 15 Jahren die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen ermöglicht. Seither haben – vor allem in Städten wie Erfurt und Jena – zahlreiche Bildungseinrichtungen davon Gebrauch gemacht. Sachsen-Anhalt geht noch einen anderen Weg. Dort lernen Schüler in Gemeinschaftsschulen ab Klasse 5 gemeinsam und erhalten ab Klasse 9 einen auf den angestrebten Schulabschluss ausgerichteten Unterricht.

Von Roland Herold