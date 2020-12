Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hat kurz vor Weihnachten eindringlich vor einer weiteren Welle der Corona-Pandemie gewarnt. „Es wird eine dritte Welle geben. Die Frage ist, wie hoch sie sein wird.“ Es bestehe die Gefahr, dass sie sich auf dem derzeitigen hohen Niveau noch auftürme. Wörtlich sagte der Ministerpräsident: „Vor uns liegen die härtesten zehn Wochen der Pandemie“.

„Dritte Welle kommt ab 10. Januar“

Sein Gefühl sei, dass in der Bevölkerung der Respekt vor dem Erreger wachse. „Aber ob jeder in unserem Land die Einsicht darüber hat, was jetzt notwendig ist, weiß ich nicht“, sagte Kretschmer. Weihnachten und Silvester so vermuteten die Experten, würden zu der dritten Welle führen. „Deshalb gehen viele davon aus, dass der 10. bis 15. Januar ungefähr der Zeitraum sein wird, an dem sich diese dritte Welle zeigt.“

Wie groß die Welle sein werde und welchen Schaden sie anrichtet, hätten die Menschen in Sachsen und in Deutschland allein in der Hand. Für jeden, der nicht zum eigenen Hausstand gehöre, müsse das Tragen von Mund-und Nasenschutz und die Einhaltung des Mindestabstandes in Fleisch und Blut übergehen, forderte Sachsens Ministerpräsident.

„Eine Sicherheit kann es nicht geben“

Viele Maßnahmen, die im Oktober in Sachsen beschlossen wurden, hätten nicht die gewünschte Wirkung entfaltet. Nach dem harten Lockdown sei die Zahl der Neuinfektionen zwar leicht zurückgegangen. Allerdings solle sich niemand in Sicherheit wiegen. Kretschmer: „Eine Sicherheit kann es in dieser Pandemie nicht geben.“

Ab einer Inzidenz von 50 sei eine Kontaktnachverfolgung kaum möglich, aber bei einer Inzidenz von 400, 500 oder auch 600 sei sie auch nach menschlichem Ermessen nicht mehr möglich. Regulärer Schulbetrieb, Öffnungen im Einzelhandel oder auch „körpernahe Dienstleistungen“ würden aber erst dann wieder denkbar, wenn eine Kontaktnachverfolgung gegeben sei.

Gesundheitsämter werden noch einmal verstärkt

Darum werde man die Gesundheitsämter über Weihnachten und Silvester mit Mitarbeitern des Freistaates und Angehörigen der Bundeswehr aufstocken, kündigte der Ministerpräsident an. „Wir werden versuchen, weitere Kräfte zuzuführen.“

Die Kontaktnachverfolgung sei eines der zentralen Instrumente bei der Bekämpfung der Pandemie, wie auch die Durchsetzung der Quarantäne für Infizierte oder Kontaktpersonen. „Wir wissen sehr genau, wenn wir einen Bekannten oder Verwandten haben, der positiv getestet wurde, ob wir Kontaktperson eins sind oder nicht.“ In dieser Situation werde es deshalb vor allem darauf ankommen, ob die Sachsen diese Maßnahmen mittrügen.

Abriegeln von Hotspots derzeit kein Thema

Ein mögliches Abriegeln von Hotspots sei derzeit kein Thema, über das man innerhalb der Landesregierung rede, versicherte er. Auf die Frage eines Journalisten, ob der Lockdown womöglich bis März gelte, erwiderte Kretschmar, er verstehe, dass dieser so eine Schlagzeile wolle. „Die kann ich Ihnen nicht geben und die will ich Ihnen nicht geben.“ Er wolle vielmehr, „dass wir alle miteinander auch ein Stück Hoffnung haben“.

Von Roland Herold