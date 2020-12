Die Probleme bei der Lernplattform Lernsax sind offenbar beseitigt. Sie sei seit Mittwoch wieder zugänglich, nach dem sie durch Hackerangriffe lahmgelegt worden war, teilte das Kultusministerium in Dresden mit. In der Nacht zum Mittwoch sei ein neues Sicherheitssystem im Rechenzentrum Karlsruhe in Betrieb gegangen. Es soll die Server besser vor Hackerangriffen schützen.