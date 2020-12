Dresden/Leipzig

Die sächsische Landesregierung will am Freitag in Dresden die Details zur neuen Coronaschutzverordnung beschließen. Der zweite Lockdown soll am Montag in Kraft treten. Um wesentliche Punkte gibt es kurz vor dem Beschluss allerdings noch Streit in der schwarz-grün-roten Koalition. So führte nach LVZ-Informationen bei der Sondersitzung des Sächsischen Landtags von Gesundheits-, Bildungs- und Rechtsausschuss am Donnerstag vor allem die SPD-Fraktion erhebliche Bedenken gegen die nächtliche Ausgangssperre an. Demnach hieß es in SPD-Kreisen, dass die Verhängung mit dem Ziel Kontakte zu vermeiden, absolut unverhältnismäßig sei. Laut SPD gelten auch zwischen 22 und 6 Uhr die normalen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Der einsame Spaziergang habe nachts jedoch kein höheres Infektionsrisiko als am Tage, hieß es am Rand der Sondersitzung.

Kretschmer nimmt Silvester-Sperre zurück

Im Entwurf zur Corona-Schutzverordnung, der der LVZ vorliegt, ist eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr im gesamten Freistaat vorgesehen. Ausnahmen gelten nur über Weihnachten (23.12. bis 27.12.). Am Donnerstagabend machte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gegenüber dpa klar, dass er an nächtlichen Ausgangssperren zwar festhalte, aber über Weihnachten und Silvester Ausnahmen in Kraft treten sollen.

Grüne sehen verfassungsrechtliche Bedenken

Allerdings wehren sich auch Bündnis 90/Grüne gegen die Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre. „Die gegenwärtige Infektionslage macht zwar leider schmerzliche Grundrechtseingriffe notwendig“, sagte Valentin Lippmann, rechtspolitischer Sprecher der Fraktion. „Restriktive nächtliche Ausgangssperren sind aber unverhältnismäßig und verfassungsrechtlich bedenklich.“ Auch das Totalverbot von Versammlungen sei laut Lippmann selbst bei hohen Inzidenzwerten „keine verfassungsrechtlich zulässige Option“.

Baumärkte mit Abholmöglichkeiten?

Zweiter großer Streitpunkt sind offenbar die Einschränkungen im Einzelhandel. Auch hier wirft sich die SPD in die Bresche und kämpft um den Teilöffnung von Baumärkten, die laut Entwurf komplett geschlossen werden sollen. Für viele Menschen sei die Zeit zwischen den Jahren Gelegenheit, in Wohnung, Haus und Hof zu werkeln, wurde in SPD-Kreisen zur Begründung angeführt. Dies sorge auch für das seelische Gleichgewicht. Da sich eine Öffnung wegen der vielen Kontakte aber verbiete, schlug die SPD vor, die kontaktarmen Liefer- und Abholmöglichkeiten, die im gastronomischen Bereich gelten, zu erlauben.

Sachsens CDU-General Alexander Dierks sagte der LVZ nach der Sondersitzung im Landtag, dass es in einer sachlichen Atmosphäre vor allem um die Themen nächtliche Ausgangsbeschränkungen, 15-Kilometer-Bewegungsradius, Geschäftsschließungen und die Kita-Notbetreuung gegangen sei. Es seien von den Fraktionen noch viele Vorschläge gekommen, zu Details wollte er sich aber nicht äußern. Die Vorschläge werden dann heute noch dem Kabinett in Dresden vorgelegt, das dann in einer Sondersitzung die letzte Entscheidung trifft. Am späten Nachmittag soll dann Sachsens neue Corona-Schutzverordnung vorgestellt werden.

Von André Böhmer