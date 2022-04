Leipzig

Auch wenn die Schutzmaske weitgehend aus dem Erscheinungsbild der Öffentlichkeit verschwunden ist – die Corona-Pandemie ist noch da, wie der Blick auf die Krankenstände vieler Unternehmen zeigt. Um gerade Hochrisiko-Patienten aber vor schweren Krankheitsverläufen bei der Omikron-Variante des Virus zu bewahren, wird auch in Sachsen mit monoklonalen Antikörpern behandelt. Doch was ist das überhaupt?

„Medizinische Helden“ und „geklonte Lebensretter“

„Monoklonale Antikörper sind sozusagen künstlich erzeugte, aus derselben Mutterzelle geklonte Lebensretter, die dort übernehmen, wo der Mensch allein nicht weiterkommt“, beschreibt das der Pharma-Riese Roche allgemeinverständlich die Merkmale einer Therapie, die bisher vor allem bei Krebspatienten eingesetzt wurde. „Und je nach Schwierigkeit der Mission braucht es unterschiedliche Spezialtypen von ihnen.“ Diese „medizinischen Helden“ hätten die Aufgabe, die „Eingreiftruppen des Immunsystems“ anzufordern, heißt es weiter.

Profitieren davon können beispielsweise Patienten mit Vorerkrankungen am Herzen, an der Lunge oder an der Niere. Aber auch Adipositas und Diabetes sind Krankheitsbilder, die ins Raster passen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) bieten in Sachsen bisher lediglich das Städtische Krankenhaus St. Georg und das Universitätsklinikum Dresden eine derartige Versorgung an. Allerdings hält auch das Helios-Klinikum in Leipzig mit Herzzentrum und Parkklinik ein solches Angebot bereit. In Thüringen werden vom RKI sogar zwölf derartige Einrichtungen aufgeführt, darunter das Klinikum Altenburger Land und das Universitätsklinikum Jena.

Infektiologie am St. Georg berät Ärztinnen und Ärzte

„Die Infektiologie am Klinikum St. Georg ist im Rahmen einer Kooperation mit dem RKI Teil des Infektiologischen Beratungsnetzwerks“, sagt der Leitende Oberarzt, Dr. Nils Kellner. Ziel sei die Beratung ärztlicher Kolleginnen und Kollegen bei Diagnostik und Therapie von Infektionskrankheiten, insbesondere von Covid-19. „Hier spielt der Einsatz neuer Therapien, wie zum Beispiel der monoklonalen Antikörper, eine besondere Rolle“, so Kellner. „Die Therapie kann dann durch die Kollegen selbst oder auch, je nach Kapazitäten, in Einzelfällen in unserer Klinik durchgeführt werden.“ Seit Anfang 2021 seien im St. Georg mehr als 150 Behandlungen mit den unterschiedlichen monoklonalen Antikörpern stationär und ambulant erfolgt.

Die Auswahl erfolge vor allem nach der jeweils vorherrschenden Variante beziehungsweise nach der Indikation. Kellner: „Ist es also zum Beispiel eine prophylaktische Gabe bei ausgeprägter Immunschwäche oder handelt es sich um die Therapie einer bereits bestehenden Infektion.“ Voraussetzung für die Gabe seien dabei aber in der Regel immer drei Faktoren: Eine frühe Infektion (unter 7 Tagen nach dem ersten Auftreten der Symptome) bei Patienten mit hohem Risikoprofil ohne ausreichende vorhergehende Immunisierung. „Wir haben den Eindruck, unter dem Einsatz deutlich weniger schwere Verläufe zu sehen“, sagt der Oberarzt.

Auch Hausärzte dürfen Behandlung durchführen

Professor Hubert Wirtz, Leiter des Bereichs Pneumologie am Uniklinikum Leipzig, bestätigt: „Wir führen diese Behandlung nur für einzelne, von Ärzten selektierte Risiko-Patienten durch, zum Beispiel Nieren-Transplantierte, Stammzell-Transplantierte und auch einige Lungen-Transplantierte.“ Bei den meisten davon sei das mit einer Aufnahme über Nacht verbunden, gelegentlich erfolge die Behandlung auch ambulant. „Seit dem Auftreten der Omikron-Variante BA.2 ist es jedoch komplizierter geworden, weil manche Antikörper nicht mehr funktionieren oder neue Mittel erst in Kürze verfügbar sind“, gibt Wirtz zu bedenken.

Seit knapp einem halben Jahr dürfen auch Hausärzte eine solche Behandlung durchführen. Es sei eine sehr gute Therapieoption, um Risikopatienten, deren Immunsystem nicht ausreichend auf die Impfungen angesprochen hat, zu schützen, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen, Sylvia Krug. „Eine Impfung ersetzt es jedoch nicht.“ Nicht vergessen werden dürfe, dass auch diese Arzneimittel Nebenwirkungen und Wechselwirkungen haben könne. Ein ungezielter, breiter, nicht indizierter Einsatz sollte deshalb vermieden werden, so Krug weiter. In wie vielen Praxen genau die Therapie angeboten wird, kann die KV nicht sagen, da es dafür keine Meldepflicht gibt. Der Bestellvorgang sei aber aufwendig, ein Bezug über normale Apotheken nicht möglich.

Hinzu komme der Infektionsschutz anderer vulnerabler Patienten vor infizierten Patienten, was viel Platz in der Praxis erfordere, eine aseptische Zubereitung der Arzneimittel durch geschultes Fachpersonal sowie die rund einstündige Nachbeobachtung der Patienten, um auf unerwünschte Infusionsreaktionen reagieren zu können, so die stellvertretende KV-Geschäftsführerin.

Von Roland Herold