In ganz Sachsen sind am Montag die von Bund und Ländern neu beschlossenen Quarantäne-Regeln in Kraft getreten. Infizierte müssen sich nun nur noch zehn statt 14 Tage absondern. Kontaktpersonen müssen sich ebenfalls in Quarantäne begeben, wenn sie nicht geboostert oder maximal vor drei Monaten genesen oder doppelt geimpft worden sind.

Die neuen Regeln waren bei der bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 7. Januar beschlossen worden. Alle Landkreise und kreisfreien Städte passten die Regelungen am 23. Januar mit Wirkung zum nächsten Tag an, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Thema.

Wie sind die neuen Quarantäne-Regeln?

Menschen mit Corona-Infektion und Kontaktpersonen von Infizierten müssen nicht mehr wie bisher 14 Tage in Quarantäne verbringen, sondern nur noch zehn Tage. Auf diese Weise reagiert die Politik auf die Ausbreitung der Omikron-Variante. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Infektionszeitraum bei der Omikron-Variante etwas kürzer als bei der Delta-Variante, heißt es zur Begründung. Für die Berechnung der Absonderung zählt der erste volle Tag. Zudem können sich Personen nach sieben Tagen mit einem zertifizierten Schnell- oder PCR-Test aus der Quarantäne frei testen – Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder sogar bereits nach fünf Tagen.

Für wen gilt die neue Regel?

Die Regelungen gelten laut sächsischem Gesundheitsministerium für Infektionsfälle, die nach dem 23. Januar festgestellt werden, aber auch für Personen, deren Absonderung vor dem 24. Januar begonnen hat. Sie können ihre Absonderungszeit entsprechend der Neuregelung verkürzen.

Müssen nach den neuen Regeln alle Kontaktpersonen in Quarantäne?

Nein, wer zweifach geimpft ist, über eine Booster-Impfung verfügt oder genesen ist, soll nicht in Quarantäne. Allerdings gibt es im Freistaat für die Befreiung die Voraussetzung, dass die doppelte Impfung beziehungsweise die Genesung höchstens drei Monate zurückliegt. Das teilt das Sozialministerium bereits im Vorfeld auf Anfrage mit. Liegt die Impfung oder Genesung länger zurück, greift die Zehn-Tage-Quarantäne.

Was ist mit Infizierten?

Nach den neuen Regeln müssen sie zehn Tage in die Isolation. Sie sollen sich aber nach sieben Tagen mit einem zertifizierten Schnell- oder PCR-Test freitesten können. Für infizierte Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen werden allerdings strengere Maßnahmen gelten. Sie können sich nach sieben Tagen nur freitesten, wenn sie zuvor 48 Stunden keine Corona-Symptome mehr hatten.

Was ist mit Personen, die vor dem 23. Januar in Quarantäne/Isolation sind?

Für sie gelten nach Angaben des Sozialministeriums die alten Vorschriften. Infizierte können sich nicht freitesten und müssen 14 Tage zu Hause bleiben. Auch Kontaktpersonen von Infizierten müssen 14 Tage in Quarantäne.

Ab wann wird die Quarantäne/Isolation gezählt?

„Für die Berechnung der Absonderung zählt der erste volle Tag nach dem Vorliegen des Testnachweises als Tag 1“, teilt das Sozialministerium mit. Das betrifft auch den Antigenschnelltest. „Beim PCR-Test ohne vorherigen Antigenschnelltest ist in der Regel der Tag der Testung die Grundlage der Berechnung.“ Wenn schon vorher Symptome bestanden hätten, werde in der Regel der Tag 1 nach Symptombeginn gerechnet.

Wie werde ich informiert, dass ich in Quarantäne muss?

Über eine notwendige Absonderung informieren die Gesundheitsämter in der Regel nur die infizierte Person. Diese müssen also ihre Kontaktpersonen selbst ermitteln und in Kenntnis setzen. Für positiv getestete Personen und ihre Haushaltsangehörigen sowie Verdachtspersonen gilt die Regel zur Absonderung sofort – auch ohne Anordnung vom Gesundheitsamt, heißt es in der sächsischen Allgemeinverfügung.

