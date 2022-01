Unter Kindern und Jugendlichen nehmen die Corona-Infektionen rasant zu, mehr Schülerinnen und Schüler müssen in Quarantäne. Was tun, wenn das eigene Kind schon am Morgen wieder vor der Tür steht? Wer muss alles zu Hause bleiben? Wir haben Antworten zur Isolation und Quarantäne gesammelt.