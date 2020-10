Dresden

Wochenlange Vorverhandlungen und ein zwölfstündiges Treffen der Regierungsspitzen am Montag haben nicht gereicht: CDU, Grüne und SPD konnten sich bislang nicht auf einen unterschriftsreifen Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre einigen. Die Konfliktfelder seien, so heißt es aus Verhandlungskreisen, noch immens. Dabei scheinen selbst die Grundzüge noch weitgehend offen.

Der Rahmen

Bei ihrer ersten Haushaltsklausur im Frühsommer haben sich die Koalitionäre – auf Vorschlag der Grünen – auf ein neues System der Geldverteilung geeinigt: Die millionenschweren Budgets der einzelnen Ministerien werden jetzt in gesetzliche Pflichtaufgaben und freie Verfügungsmassen unterteilt. Letztere „Beinfreiheit“ fällt von Regierungshaus zu Regierungshaus allerdings höchst unterschiedlich aus: Während beispielsweise im Kultusministerium vor allem durch die Lehrergehälter und Beamtenbesoldung oder im Innenministerium durch die Polizei die Masse der Gelder gebunden ist und deshalb wenig Spielraum besteht, verfügt unter anderem das Wirtschafts- und Arbeitsministerium über weit weniger gebundene Finanzen – und dieser Fakt könnte dazu führen, dass der Rotstift angesetzt oder in andere Ressorts umverteilt wird.

Die Basis

Es herrscht aktuell sogar noch Uneinigkeit, wie viel Geld in den nächsten beiden Jahren ausgegeben werden soll. Gegenwärtig wird von 21 Milliarden Euro pro Jahr ausgegangen – das bisherige Volumen würde damit beibehalten werden. Damit diese Summe überhaupt zur Verfügung stehen kann, liegt eine Ermächtigung für sechs Milliarden Euro neue Schulden vor, die in der Corona-Hochphase beschlossen worden war. Die SPD erklärt nach den aktuellen Verhandlungen: Selbst darüber hinaus gehende Kredite dürften kein Tabu sein. „Die Zukunft des Freistaates darf auch in Zeiten von Corona nicht unter die Räder kommen“, verlangt SPD-Fraktionschef Dirk Panter. Dagegen lehnt Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU) weitere Kredite genauso wie die Grünen ab. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) sagt am Dienstag, dass in den vergangenen zehn Jahren aufgrund sehr guter Einnahmen im Freistaat eine gewisse Erwartungshaltung entstanden sei – „die sich allerdings nicht fortsetzen“ werde.

Die Streitpunkte

Während sich die CDU inhaltlich noch mehr oder weniger bedeckt hält, formulieren die Koalitionspartner Grüne und SPD ihre Forderungen sehr eindeutig – und verlangen die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Aus grüner Sicht geht es dabei insbesondere um „Antworten auf die ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen“, macht Fraktionschefin Franziska Schubert klar und spricht davon, dass es „nicht nur Investitionen in Beton“ geben dürfe: „Wir wollen ein besseres Klima in Sachsen – und zwar in jederlei Hinsicht.“ Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) bringt seine Forderungen per Twitter auf den Punkt: „Kluge Investitionen in Energiewende, Klima-, Arten- und Umweltschutz, Landwirtschaft und Wald.“ Die SPD pocht ihrerseits unter anderem auf Schulhausbau, Krankenhäuser, Sozialarbeit, Arbeitsmarktmaßnahmen, Nahverkehr und Breitbandausbau – all das sehen die Sozialdemokraten gefährdet, sollte an den gegenwärtigen Plänen festgehalten werden. Aus Verhandlungskreisen heißt es außerdem, dass selbst Sanierungsprogramme für Brücken und Straßen zur Disposition stehen würden. „Es ist noch ein weiter Weg“, lässt SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister Martin Dulig vernehmen. CDU-Kultusminister Piwarz hält es hingegen für „nicht angebracht“, gleich den gesamten Koalitionsvertrag „in Abrede zu stellen“ und verweist darauf, dass immerhin fünf Jahre Zeit für dessen Umsetzung seien. Mit den Grünen sitze zudem ein neuer Partner am Tisch, „der möglicherweise mit anderen Vorstellungen in Verhandlungen geht“.

Der Fahrplan

Wie heikel die derzeitige Situation ist, verdeutlicht ein Blick in den Terminkalender von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU): Nachdem die Spitzenrunde am Montagabend zur „ Tagesthemen“-Zeit auseinander gegangen war und die geplante öffentliche Haushaltsvorstellung am Dienstag gestrichen wurde, kehrt der Regierungschef am Mittwochabend direkt nach seiner Dienstreise aus Warschau an der Verhandlungstisch in Dresden zurück. Zuvor treffen sich ab dem Mittag bereits Unterhändler, um die Wogen zu glätten. Weitere Gesprächstermine sind bereits anberaumt: Bis kommenden Sonntag haben die Koalitionäre reichlich Zeit freigesetzt, um weiter über die Milliarden im Regierungsentwurf diskutieren zu können. Die erste Lesung des neuen Doppelhaushalts soll im Dezember im Landtag erfolgen, der Beschluss ist für April geplant.

Von Andreas Debski