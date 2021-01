Leipzig

Alte Mensche, Vorerkrankte oder auch Frauen mit einer Risikoschwangerschaft werden in Sachsen zum Teil noch bis Mitte Februar warten müssen, bis sie die von der Bundesregierung versprochenen Masken mit hoher Schutzwirkung gegen eine Corona-Infektion erhalten.

Bundesdruckerei arbeitet auf Hochtouren

Wie die mit 1,3 Millionen Versicherten größte gesetzliche Krankenkasse in Sachsen und Thüringen, die AOK Plus mitteilte, seien am Donnerstag die letzten 500 000 Gutscheine aus der Bundesdruckerei eingegangen. Deshalb könne nun in der kommenden Woche die dritte Welle des Versands per Post gestartet werden, so Pressesprecherin Hannelore Strobel. Sie gehe davon aus, dass dann bis Mitte Februar alle Adressaten die ihnen zustehenden Gutscheine erhalten haben. Strobel: „Bis dahin bitten wir um Geduld.“

Das bestätigt auch das Bundesgesundheitsministerium: „Die letzten Coupons werden die Bundesdruckerei Anfang Februar verlassen.“ Es seien keinerlei Probleme bekannt oder abzusehen. „Die Coupons werden in drei Wellen versendet: zuerst erhalten sie Personen ab 75 Jahren, danach Personen ab 70 Jahren sowie Menschen mit bestimmten Erkrankungen und Risikofaktoren, im dritten Versand alle Versicherten ab 60 Jahren“, so eine Sprecherin. Dies diene auch dazu, alle Krankenkassen gleichmäßig auszustatten.

Kassen versenden Gutscheine zügig

Die Barmer Krankenkasse hat gerade die zweiten Gutscheine verschickt und die dritte Tranche von der Bundesdruckerei erhalten. „Die Berechtigungsscheine werden spätestens am 15. Februar bei den Anspruchsberechtigten ankommen“, verspricht Sprecherin Caroline Max.

Auch bei der Techniker Krankenkasse läuft nach nach Angaben von Sprecherin Katrin Lindner alles nach Plan. „Die Lieferung der dritten Tranche ist angekommen, wir gehen davon aus, dass wir den Zeitplan der Gutscheinlieferung bis Mitte Februar halten können.“

Die IKK classic versendet seit vergangenen Dienstag Berechtigungsscheine an die Altersgruppe der 70- bis 74-Jährigen und an die Versicherten der Risikogruppen. Man erwarte, dass die Bundesdruckerei in der kommenden Woche die letzte Welle an Berechtigungsscheinen ausliefere, sagt Sprecherin Anja Ludolph. Danach würde sie versandfertig gemacht und verschickt.

Die DAK hingegen rechnet sogar damit, dass ihre Versicherten bis spätestens Mitte der kommenden Woche komplett versorgt sind. „Heute sind unsere letzten Bezugsscheine mit der Post raus“, sagt Sprecher Stefan Wandel.

Kritik am umständlichen Verfahren

Anfang Dezember 2020 hatte das Bundesgesundheitsministerium beschlossen, Über-60-Jährigen, Menschen mit Vorerkrankungen und Risikoschwangeren je zwölf kostenlose Masken zur Verfügung zu stellen. Die Bundesdruckerei wurde vom Gesetzgeber beauftragt, dafür mehr als 27 Millionen fälschungssichere Berechtigungsscheine zu drucken und an die Krankenkassen zu versenden. An diesem umständlichen Verfahren hatte es mehrfach Kritik gegeben.

Gegen Vorlage des Anschreibens und des Gutscheins kann jede anspruchsberechtigte Person bis Mitte April je zweimal sechs Schutzmasken in der Apotheke abholen. Pro eingelöstem Berechtigungsschein sind je zwei Euro Zuzahlung durch die Versicherten zu leisten. Der erste Coupon kann in der Zeit zwischen dem 1. Januar und 28. Februar eingelöst werden, der zweite zwischen 16. Februar bis 15. April.

Fragezeichen hinter Auslieferung für Hartz-IV-Empfänger

Unklar dagegen ist noch immer, wie die zugesagte Versorgung von Hartz-IV-Empfängern mit je zehn kostenlosen Masken erfolgen soll. Dies werde wohl erst möglich sein, wenn die anderen Masken komplett verschickt sind, sagen die Krankenkassen.

