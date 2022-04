Leipzig

Mit den rasant steigenden Energiekosten und der Sorge um die Erdgas- und Ölversorgung aus Russland ist in Sachsen ein regelrechter Ansturm auf Solaranlagen ausgebrochen. Eigenheime werden großflächig nachgerüstet, die Firmen können sich vor Aufträgen kaum retten.

„Wahrscheinlich ist es so, dass bei vielen, die das Thema Solarenergie ohnehin im Hinterkopf hatten, der Krieg Putins nun der Auslöser war“, vermutet Maik Schedletzky, Geschäftsführer der Leipziger Solargesellschaft. Habe es früher im Durchschnitt eine Anfrage pro Woche gegeben, so seien es jetzt fünf bis zehn täglich. Bei neun von zehn Aufträgen gehe es um Einfamilienhäuser. Schedletzky: „Wir haben große Mühe, der Anfrageflut Herr zu werden.“

„Aktuelle Nachfrage übersteigt Produktionskapazitäten“

Auch Benjamin Rauser, Geschäftsführer beim Solaranlagen-Anbieter Zolar, sagt: „Wie bei fast allen physischen Gütern und Bauprojekten müssen sich Kunden aktuell auf etwas längere Lieferzeiten einstellen.“ Neben einer stark gestiegenen Nachfrage nach Solaranlagen bestehe eine Knappheit bei Halbleitern, die zu einem Engpass insbesondere bei Wechselrichtern und Zubehör wie Smart Metern führe. Die Hersteller verfügten nicht über genügend Halbleiter-Chips für die Produktion. „Zudem übersteigt die aktuelle Nachfrage die Produktionskapazitäten vieler Hersteller, so dass auch dies zu längeren Installationszeiten von sechs bis zu neun Monaten führen kann“, warnt Rauser.

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) betragen die Lieferzeiten für Module und Wechselrichter bei Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) teilweise sogar ein volles Jahr. Und Installationstermine würden aktuell mit einem Vorlauf von ein bis zwei Jahren vergeben. Dazu komme der Mangel an geeigneten Fachkräften. „Es fehlt somit an allen Ecken und Enden“, resümiert die IHK.

Fachkräftebedarf wird noch steigen

Auch Leipzigs Handwerkskammer-Präsident Matthias Forßbohm sagt, der Fachkräftebedarf auf diesem Gebiet sei hoch und werde mit der Umsetzung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes noch steigen. In der Fachkräfte- und Lehrstellenbörse der Handwerkskammer zu Leipzig seien gerade im Bereich Elektroinstallation viele Gesuche zu verzeichnen. „Generell war dies absehbar“, rekapituliert Forßbohm. „Deswegen macht das Handwerk seit Jahren darauf aufmerksam, dass Energiewende und Klimaschutz ohne das Handwerk nicht zu realisieren sind.“

Die Unternehmen seien bereits jetzt gut ausgelastet, sodass eine erhöhte Nachfrage, die es besonders aus dem Privatkundenbereich gibt, zu längeren Wartezeiten führe. Von kurzfristigen Lösungen könne keine Rede sein, da in den vergangenen Jahrzehnten der Schwerpunkt zu sehr auf die akademische Ausbildung gelegt wurde, was zu fehlender gesellschaftlicher Anerkennung der Berufsausbildung führte. Forßbohm: „Dies rächt sich jetzt.“

Anschaffung wird gefördert

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) verzeichnet ein deutlich gewachsenes Verbraucherinteresse an der Anschaffung eigener Solaranlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung und von Solarspeichern. Neben dem Krieg in der Ukraine dürften aus klima- und geopolitischen Gründen viele Gas- und Ölheizungen in den kommenden Jahren ausgetauscht und vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. „Solartechnik in Kombination mit anderen erneuerbaren Energien gilt in den Augen vieler Energieexperten für viele Gebäude dabei als beste Wahl“, so der Verband.

Anschaffung und Einbau einer neuen Solar-Heizung werden vom Bundesamt für Wirtschaft mit bis zu 45 Prozent der Kosten gefördert, die solarthermische Nachrüstung bestehender Gasheizungen mit 30 Prozent. Laut Sächsischer Energieagentur (Saena) wurden allein im vergangenen Jahr rund 8000 Solaranlagen neu in Betrieb genommen. Derzeit liefern damit etwa 61.000 Anlagen im Freistaat Solarstrom. Die Gesamtleistung liegt bei zirka 2,5 Gigawatt.

Sachsen startet ein Solar-Kataster

Zolar-Geschäftsführer Rauser hofft, dass im zweiten Halbjahr wieder etwas Beruhigung in die Lieferketten kommt. Auch für den Fachkräftemangel gibt es Ideen. Laut IHK strebten Unternehmen zur Lösung des Problems die Trennung von Installation und Anschluss der PV-Anlagen an. In weiser Voraussicht hat dabei die Leipziger Solargesellschaft gehandelt: „Wir stellen mehr Leute ein – und das seit geraumer Zeit, weil absehbar war, dass es mehr Aufträge geben wird“, sagt Geschäftsführer Schedletzky.

Mit der letzten Novellierung der sächsischen Bauordnung (SächsBO) haben sich auch die Grundlagen zur Errichtung solcher Anlagen in Sachsen grundlegend verbessert. Genehmigungsfrei sind nun (§ 61 Abs. 1, Nr. 3) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen. Sachsens Energieminister Wolfram Günther (Grüne) gibt am heutigen Mittwoch gemeinsam mit der Sächsischen Energieagentur (SAENA) den Startschuss für das sächsische Solarkataster, eine Anwendung, mit der der Ertrag von Sonnenenergie an einem konkreten Standort genau veranschlagt werden kann. Die Bundesregierung hatte kürzlich angekündigt, dass private Anbieter bis zu 13,8 Cent pro Kilowattstunde bekommen, wenn sie selbst produzierten Solarstrom komplett ins Stromnetz einspeisen.

Thüringens Solarförderung komplett vergriffen

Thüringens Solarförderung für dieses Jahr war bereits kurz nach dem Start Anfang April vergriffen. Es habe auf das Programm Solar Invest, für das bei der Aufbaubank online Anträge gestellt werden konnten, einen Run gegeben, teilte das Thüringer Energieministerium mit. Zeitweise seien die Server der Förderbank überlastet gewesen. Insgesamt sind über 3500 Anträge eingegangen. Die im Landeshaushalt vorgesehenen zehn Millionen Euro seien damit vergeben. Mittels des Programms wurden staatliche Finanzspritzen für die Installation von Solaranlagen und Stromspeichern vor allem auf Hausdächern gewährt.

Von Roland Herold