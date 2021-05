Leipzig

Vielleicht ist Martin Dulig am besten, wenn er unter Druck steht. Miese Umfragewerte für die Sachsen-SPD, innerparteiliches Grummeln über seinen Führungsstil – den Landesvorsitzenden scheinen die geballten schlechten Nachrichten erst anzustacheln. Bei der Wahlkonferenz ging es am Samstag in Leipzig eigentlich um die Spitzenposition für den Bundestagswahlkampf. Tatsächlich musste Dulig die 79 anwesenden Genossinnen und Genossen nicht nur aufrichten, sondern auch Wahlkampf in eigener Sache betreiben.

Jüngste Umfragen sind Genickschlag für SPD

Denn die Sachsen-SPD steckt vier Monate vor der Bundestagswahl gleich in einer doppelten Misere. Einerseits drohen die Sozialdemokraten zwischen CDU und Grünen zerrieben zu werden, auf die sich die Entscheidung ums Kanzleramt zu fokussieren scheint. In den jüngsten Umfragen liegt die sächsische SPD nur noch bei sechs bis sieben Prozent – ein Genickschlag für die einstige Volkspartei. Andererseits finden Anfang Juli die Vorstandswahlen statt, bei denen Sachsens dienstältester Parteichef erneut um den Vorsitz kandidieren wird.

Der interne Vorwurf lautet: Unter Duligs Führung habe die Partei seit seinem Amtsantritt im Jahr 2009 zusehends verloren, selbst wenn seit 2014 im Freistaat wieder mitregiert wird. Auch deshalb könnte es nach einer Statutenänderung künftig in Sachsen eine Doppelspitze geben – zumindest theoretisch, da bislang noch keine Frau ihre Ambitionen öffentlich gemacht hat.

Landeschef Dulig teilt gegen CDU und Grüne aus

Unter diesen Vorzeichen präsentiert sich der Parteichef in Leipzig so aggressiv wie lange nicht. „Die Lage ist nicht gut, da müssen wir gar nicht drumrum reden“, ruft Dulig – auch er kenne viele enttäuschte SPD-Wählerinnen und -Wähler. Und dann holt der Langzeitvorsitzende zur Generalattacke aus. Den Grünen wirft er Planlosigkeit bei der Umsetzung ihrer Ziele vor, die Union bezeichnet der sächsische Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef als Modernisierungsverweigerer – wenn „die reine West-Koalition“ Schwarz-Grün gewinne, hätte Sachsen den größten Schaden. „Wir müssen die Menschen immer wieder daran erinnern, dass die SPD eben keine Akademikerpartei ist, sondern für alle Arbeitenden da ist“, redet Dulig seiner Partei fast eine drei Viertel Stunde ins rote Gewissen.

Personelle Neuaufstellung der Bundestagskandidaten

Dabei gerät beinahe zur Nebensache, dass in Leipzig die Mannschaft für die am 26. September stattfindende Bundestagswahl bestimmt wird. Die SPD setzt hier ein Zeichen der personellen Erneuerung – mehr oder weniger notgedrungen, da drei der vier bisherigen Abgeordneten nicht wieder antreten. Leipzigs SPD-Chef Holger Mann, der bislang im Landtag sitzt, wird mit 77 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt. Dahinter folgen die Gewerkschafterin Katrin Michel (Bautzen, 90 Prozent), der Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (Chemnitz, 59 Prozent) und die Kommunikationsexpertin Rasha Nasr (Dresden, 81 Prozent). Aufgrund der letzten Wahlergebnisse und aktuellen Umfragen gelten gegenwärtig nur die ersten drei Ränge als aussichtsreich.

Spitzenkandidat Mann: Brauchen keinen „laschen“ Kanzler

Die neue Nummer 1 teilt dann auch gleich aus: Nach 16 Jahren in der Regierung dürfe es diesmal keinen „laschen“ Kanzler geben – „die Sozis haben die Arbeit gemacht und die Union hat die Früchte geerntet“, schaltet Mann in den Wahlkampfmodus. SPD-Landeschef Dulig wird nicht müde, allen Unkenrufern, die die SPD auf einer „Mission Impossible“ wähnen, zu trotzen: „Die Aufholjagd hat begonnen. Wir sind auf Mission Zukunft.“ Damit hat der Kampf um die eigene Bedeutung begonnen.

Von Andreas Debski