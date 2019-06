Dresden

Ein wenig gramgebeugt stiefelt ein einsamer Wanderer über die Felsen der Sächsischen Schweiz. Darunter steht in großen Lettern „Es ist Dein Land“. Ob gewollt oder nicht – das Titelbild des Antragsbuchs zum Programmparteitag trifft den Zustand der sächsischen SPD recht gut. In der aktuellen LVZ-Umfrage kommt sie gerade noch auf 8 Prozent. Nun haben die Sozialdemokraten am Wochenende ihren Landesparteitag in Neukieritzsch (Leipziger Land) vor der Brust, auf dem sie ihr Regierungsprogramm beschließen wollen.

Parteichef Martin Dulig ist sich der Schwierigkeiten, die durch die Verwirbelungen der Bundes-SPD noch verstärkt werden, durchaus bewusst. „Das Programm allein reicht nicht, um gewählt zu werden. Es braucht den Glauben, dass es die SPD will und tut“, sagte er am Dienstag in Dresden. Darum wolle seine Partei den Wählern ein positives Angebot machen.

Ein Schwerpunkt dabei: Sachsen zu einem Tarifland zu machen unter anderem per Vergabegesetz. Sollte es im Bund zu keinem Pflegetarifvertrag kommen, werde der Freistaat mit einer regierenden SPD einen eigenen beschließen, kündigt der Parteichef an. Wichtig sei auch, die Kita-Gebühren schrittweise abzuschaffen, den Betreuungsschlüssel an der Realität auszurichten (was 6000 neue Erzieher und einen dreistelligen Millionenbetrag bedeuten würde) und für längeres gemeinsames Lernen einzutreten. Dulig: „Wir brauchen eine andere Schule und und eine andere Lernkultur.“ Klimawandel und Mobilität nennt er als weitere Herausforderungen. Ein einheitlicher Sachsentarif soll über die geplante Landesverkehrsgesellschaft durchgesetzt werden.

Als Punkte, bei denen am meisten gerungen wurde, nennt SPD-Generalsekretär Henning Homann den Wunsch aus den SPD-Verbänden von Leipzig und Dresden, sich für einen Mietpreisstopp stark zu machen. Damit soll der weitere Anstieg der Mieten in den Metropolen aufgehalten werden. Wie lange dieser dann gelte, sei allerdings noch offen.

Im Bereich frühkindliche Bildung müsse die schrittweise Beitragsfreiheit mit einer gleichzeitigen Verbesserung der Qualität in den Kitas einhergehen, habe die Basis außerdem gefordert. „Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden“, sagt Hohmann. Und Dulig ergänzt, dass dafür allerdings auch die Spielräume im Haushalt vorhanden sein müssen.

Wie schwierig die Gemengelage für die SPD ist, zeigt Homanns Definition: „Wahlprogramme sind Vorankündigungen auf das, was man tun würde, wenn man weiterregieren würde.“ Damit das eintritt, werde sich die SPD im Wahlkampf nur auf die eigenen Ziele konzentrieren, macht Dulig klar. Die öffentliche Debatte um die AfD nennt er die größte Ablenkung, die es derzeit gebe. Sie beantworte nicht, wie es im Freistaat weitergehen soll und wer mit wem regiere. Welche Koalition er bevorzuge? Er habe nichts gegen eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU, dann möglicherweise mit einem dritten Partner, gibt Dulig zu Protokoll. Auch, weil sich für ein linkes Bündnis derzeit keine Mehrheit abzeichne. Wenn es das Wahlergebnis aber doch hergebe? Dann setze bei der SPD „nicht das große Trauern“ ein, entgegnet der Parteichef trocken.

Von Roland Herold