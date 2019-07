Dresden

Die sächsische SPD begrüßt, dass das Rennen um den Parteivorsitz mit der Bewerbung der ersten beiden Kandidaturen nun eröffnet ist – sie fordert aber zugleich einen größeren Einfluss des Ostens. „Ich finde es klasse, dass sich Michael Roth und Christina Kampmann dieser Wahl stellen. Das kann auch weiteren Teams den Mut geben, für diese herausfordernde aber wirklich lohnende Aufgabe zu kandidieren“, sagt Sachsens SPD-Chef und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig der LVZ. So entstehe „ein Wettbewerb der besten Ideen und Konzepte für eine neue SPD“. Dulig ist auch Ost-Beauftragter des Bundesvorstandes der Sozialdemokraten.

Sachsen-SPD wünscht Einfluss aus dem Osten

Zuvor hatten die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Kampman und der aus Hessen stammende Außenamts-Staatsminister Roth ihre Bewerbung für eine neue SPD-Doppelspitze bekanntgemacht. Sachsens SPD-Generalsekretär Henning Homann spricht von einem „Startschuss für andere Kandidatinnen und Kandidaten und Teams“, wünscht sich allerdings auch mehr ostdeutschen Einfluss in der Parteiführung.

„Ich hoffe darauf, dass unsere wichtige Arbeit, die Martin Dulig und Petra Köpping angestoßen haben, Widerhall in einer neuen SPD findet. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass man in der SPD auch durchaus öfter mal auf den Osten hören sollte“, macht Homann klar. Deshalb hoffe er, „dass sich auch noch Kandidaten für den Parteivorsitz aus den ostdeutschen Landesverbänden melden“.

Ähnlich äußert sich die sächsische Gleichstellungs- und Integrationsministerin Petra Köpping, die bei der Landtagswahl am 1. September auf Platz 2 der SPD-Liste antritt: „Die Kandidatur zeigt, dass es überall fähige Menschen gibt, die sich auch trauen, Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich gut. Für mich bleibt wichtig, dass der Osten und die Erfahrungen in der Nachwendezeit berücksichtigt werden.“

Thüringens Landesvorsitzender Tiefensee lobt neues Wahlverfahren

Thüringens SPD-Vorsitzender und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ist sich sicher, „dass sich in den nächsten Wochen interessante Bewerberinnen und Bewerber melden werden“. Mit der Beteiligung der Basis, die geplanten Regionalkonferenzen und die Mitgliederbefragung würden neue Wege beschritten – „und das ist auch gut so“. Zugleich hebt Tiefensee die neue Möglichkeit einer Doppelspitze heraus. „Ich erwarte hier eine lebendige Diskussion um Köpfe und Ideen, die uns im Ergebnis alle weiterbringen wird“, blickt Tiefensee voraus.

Bewerbungen sind bis zum 1. September möglich

Kandidaten für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles können seit dieser Woche ihre Kandidatur anmelden und haben bis zum 1. September Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Dabei hat der Parteivorstand auf einen eigenen Vorschlag verzichtet und auch ausdrücklich Teams zur Kandidatur ermutigt. Auf dem Wahlparteitag im Dezember soll die Möglichkeit einer Doppelspitze in die Satzung der SPD aufgenommen werden. Seit einigen Tagen wird auch über eine Bewerbung von Juso-Chef Kevin Kühnert und von Gesine Schwan, die 2004 und 2009 SPD-Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin war, spekuliert. Eine gemeinsame Kandidatur mit ihm hat Schwan allerdings ausgeschlossen.

Von Andreas Debski