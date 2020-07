Leipzig

Sommerferien bedeuten gerade für Familien: Urlaubszeit! Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele bereits gebuchten Urlaub, insbesondere im Ausland, storniert. Andere bevorzugen nun, von einer Reise ins Ausland abzusehen. Auch an der deutschen Nord- und Ostsee sind viele Reiseziele ausgebucht. Warum also nicht die nähere Umgebung erkunden und in einer Jugendherberge übernachten? Für Familien, die kurzentschlossen doch noch ein paar Tage Urlaub machen wollen, bietet sich diese preisgünstige Alternative gerade in diesem Sommer an. Viele Jugendherbergen bieten besondere Übernachtungsmöglichkeiten und Angebote. Eine kleine Übersicht über familienfreundliche, außergewöhnliche Jugendherbergen und Unterkünfte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat LVZ Familie zusammengestellt.

Aufgrund der Hygienevorschriften, die auch in Jugendherbergen gelten, dürfen unter anderem nicht alle Betten und Zimmer gleichzeitig belegt werden. Kurzentschlossene Familien sollten daher unbedingt per E-Mail oder telefonisch reservieren, statt auf gut Glück zu einer Jugendherberge zu reisen.

Manche Jugendherbergen bieten auch nur ein eingeschränktes Angebot an. Alle Informationen finden Familien auf den jeweiligen Internetseiten der Jugendherbergen sowie auf der Website des Deutschen Jugendherbergswerkes. Dort sind auch die aktuellen Hygieneregeln ausführlich erläutert.

Sachsen

Einmal in einem richtigen Schloss wohnen? Dafür ist die Jugendherberge Colditz Schloss perfekt. Hoch über der Stadt thront das Haus in einem geschichtsträchtigen Gebäude. Bekannt wurde das Schloss durch das im Zweiten Weltkrieg dort eingerichtete, legendäre Gefängnis für alliierte Offiziere.

Für kleine und große Schlossherren: Die Jugendherberge in Colditz. Quelle: Rainer Buchheim/pixelio.de

Direkt am Wasser: An der Talsperre Kriebstein liegt die Jugendherberge Falkenhain. In Sachsen einzigartig, erfolgt die Unterbringung in skandinavisch anmutenden Bungalows - unmittelbar am Ufer des Stausees. Ein eigener Naturstrand, Ruderbootverleih und eine Schiffsanlegestelle gehören dazu.

Für kleine und große Turmwärter: die Jugendherberge in Bautzen. Quelle: Peter Bohot/pixelio.de

Im Turmzimmer: Die Jugendherberge Bautzen befindet sich in der 500 Jahre alten „Gerberbastei“, einem Wehrturm sowie in zwei Bürgerhäusern. Sie ist Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und liegt mitten im historischen Zentrum der „Stadt der Türme“.

Noch geschlossen:

In der Holländerwindmühle: Die Jugendherberge Strehla in der nordsächsischen Elbaue ist dank des umfangreichen Radwegenetzes in der Region die erste Wahl für Fahrrad-Fans. Die Unterbringung (nicht nur) der Pedalritter erfolgt in einer modernisierten Holländerwindmühle und ihren Nebengebäuden. Bis voraussichtlich zum 14. August bleibt die Jugendherberge Strehla allerdings noch geschlossen.

Sachsen-Anhalt

Schlafplatz Erdhöhle: Die Jugendherberge Haldensleben in der familienfreundlichsten Stadt Sachsen-Anhalts ist eine moderne, sehr funktionale Unterkunft mit großem Außengelände. Ein weiterer Clou: Als alternative Übernachtungsmöglichkeit steht eine Erdhöhle zur Verfügung.

Für Naturfreunde: die Jugendherberge in Thale. Quelle: ArTo/Fotolia.com

Im Reich der Mythen: Im Bodetal, der sagenumwobenen Region im Harz, verzaubert die Jugendherberge Thale allein schon mit ihrer Aussicht. Sie ist der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch die spannende Welt der Hexen, Teufel und Fabelwesen. Hexentanzplatz, Rosstrappe und die „Seilbahnen Thale Erlebniswelt“ sind fußläufig zu erreichen.

Freut Kinder und Eltern: Die Jugendherberge in Lutherstadt Wittenberg verfügt über ein Spielzimmer. Quelle: DJH

Übernachten im Weltkulturerbe? Das geht in Lutherstadt Wittenberg, denn die Jugendherberge Wittenberg ist Teil des Schlosskomplexes, nur wenige Meter von der Schlosskirche mit ihrer berühmten Thesentür entfernt.

Gut zu wissen Familien sind in allen Jugendherbergen willkommen, wobei einige Häuser besonders für Gäste mit Kindern geeignet sind. Diese Familien-Jugendherbergen erfüllen bestimmte Qualitätskriterien und bieten Eltern viele Vorteile wie Familienzimmer mit Dusche/WC, Baby- und Kleinkindausstattung, Spielmöglichkeiten für die Kleinen (drinnen und draußen), eine Kinderspeisekarte und Freizeitprogramme zu familienfreundlichen Preisen. Auf der Website www.djh.de gibt es alle Infos und Angebote im Überblick.

Thüringen

Auf Försters Spuren: Die Jugendherberge Eisenberg ist eine ehemalige Säge- und Getreidemühle im idyllischen Mühltahl. Wer einem Falkner auf der Jagd zusehen, ins Mittelalter oder zu den Mühltalpiraten reisen will, ist hier im Walderlebnistreff Froschmühle genau richtig.

Für kleine und große Burgherren: die Jugendherberge Heldrungen. Quelle: Karl-Heinz Liebisch/pixelio.de

Reise ins Mittelalter: Die Jugendherberge Heldrungen ist die einzige, vollständig erhaltene, befestigte Wasserburg französischer Festungsbaukunst in Deutschland und stammt aus dem 12. Jahrhundert. Ein eigener Bootsverleih lädt zu Fahrten auf dem Wassergraben rund um die Burg ein.

Teilweise geöffnet ab 1. August:

Abenteuerurlaub im Baumhaus oder Tipi:Urwald live erleben, das ist die Devise der Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ Lauterbach auf dem Harsberg. Im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal am Rande des UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark „Hainich“ gelegen, bietet die Natur den größten Erfahrungsschatz. Das Jugendherbergsgebäude ist ab dem 1. August wieder längerfristig geöffnet, Baumhäuser, Tipis und Campingplatz bleiben jedoch weiterhin geschlossen..

Nur für Mitglieder In Jugendherbergen gilt „members only“: Wer dort übernachten möchte, muss Mitglied sein. Die DJH-Mitgliedskarte ist der Schlüssel zu rund 500 Jugendherbergen allein in Deutschland und 3500 Jugendherbergen weltweit. Der Jahresbeitrag beläuft sich für Familien auf 22,50 Euro. Dabei zahlt nur ein Erwachsener, der Lebenspartner und die Kinder erhalten kostenlos eigene Karten. Familien, die ab Juni eines Jahres dem DJH erstmalig beitreten, bezahlen im Beitrittsjahr nur den halben Jahresbeitrag.

Von Bert Endruszeit und Constanze Dietsch