Dresden

Angesichts niedriger Infektionszahlen erwägt die sächsische Landesregierung weitere Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden an. So solle mit der neuen Corona-Schutzverordnung, die von Ende Juni bis zum 17. Juli gelten wird, die Maskenpflicht beim Einkauf auf den Prüfstand gestellt werden.

„Ich weiß um die Lästigkeit der Mund-Nasen-Bedeckung. Ich trage sie auch nicht gern“, sagte Köpping. Die letzte Entscheidung über das Tragen „eines der einfachsten Schutzmittel“ sei aber noch nicht gefallen. Sie hänge letztendlich auch von einer Einigung im Bund und vom Verhalten der Nachbarbundesländer ab. Die Gesundheitsministerin gab gleichzeitig zu: „Wünschenswert wäre es.“ Davon unangetastet soll das Tragen der Schutzmasken im Öffentlichen Personennahverkehr sein. In Bus und Bahn werde die Pflicht weiterhin gelten. Auch die Abstandsregelung soll davon unberührt bleiben.

Anzeige

Künftig größere Familienfeiern

Ziemlich sicher ist, dass künftig größere Familienfeiern mit bis zu 100 Personen möglich sind. Köpping begründete die Maßnahme damit, dass in der Regel anschließend bekannt sei, wer an solchen Feiern teilgenommen hat. Sie machte zugleich Hoffnung auf Jahrmärkte und Volksfeste. Geschlossen bleiben dagegen weiterhin Tanzclubs, Diskotheken, Dampfsaunen und Dampfbäder.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Sportveranstaltungen mit Publikum soll es vorerst nicht geben. In Bezug auf den Start der neuen Fußball-Bundesligasaison im August sagte die Ministerin, denkbar sei, dass künftig in Stadien mit 20 000 Plätzen 5000 Zuschauer mit Abstandsregelung zugelassen würden. „So weit sind wir aber noch nicht.“ Zur Corona-Warn-App kommentierte Köpping: „Mir ist besonders wichtig, dass der Datenschutz gewährleistet ist, um Vertrauen und Akzeptanz für dieses zusätzliche Instrument in der Bevölkerung zu erzielen.“

Zahl der Neuinfektionen gering

Die Gesundheitsministerin stellte zudem in Aussicht, dass es über die Sommerferien zu weiteren Lockerungen kommen könne. Die Zahl der Corona-Infizierten lag am Dienstag bei 5343, das war ein Fall mehr als am Vortag. 5065 seien bereits wieder genesen. Die Zahl der Toten erhöhte sich um einen weiteren Fall auf 219.

Kabinett macht Weg für Rundfunk-Staatsvertrag frei

Laut Medienminister Oliver Schenk habe das Kabinett darüber hinaus Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) ermächtigt, am Mittwoch in Berlin den Rundfunk-Staatsvertrag zu unterzeichnen. Damit sei der Weg für die erste Anhörung im Sächsischen Landtag im September frei. Ab Januar 2021 könnten die Rundfunkgebühren um 86 Cent (und damit erstmals seit zehn Jahren) von derzeit 17,50 Euro auf dann 18,36 Euro steigen.

„Entscheidung nicht unumstritten“

„Wir wissen, dass die Entscheidung über die Rundfunkgebühren nicht unumstritten ist“, sagte Schenk. Er verwies gleichzeitig auf Sparmaßnahmen der Öffentlich-Rechtlichen Sender durch Verzicht auf die Rechte an der Champions League sowie eine Neuregelung der Altersversorgung.

MDR und ZDF wollten in Leipzig eine neue Digitalagentur schaffen. Zudem stelle die ARD eine neue Kulturplattform in Mitteldeutschland in Aussicht. Die Tagesthemen sollen ab September um fünf Minuten regionaler Berichterstattung verlängert werden. Informationen müssten schnell und sachlich bereitgestellt werden in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien und Falschinformationen über angebliche alternative Heilmethoden kursierten, so Schenk.

Von Roland Herold