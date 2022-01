Sachsen: Stärkste Grundwasserdürre seit 100 Jahren beobachtet

Leipzig

In großen Teilen Sachsens droht ein dauerhaftes Absinken des Grundwasserspiegels. Negative Folgen könnte das insbesondere in der Leipziger Tieflandsbucht mit ihren Auenwäldern und sandhaltigen Böden haben, informierte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Mittwoch. „Schon seit 2013 beobachten wir eine besondere Situation beim Grundwasser“, erklärte Andy Philipp vom Behörden-Bereich Wasser und Boden. Derart deutliche Rückgänge seien zumindest seit dem Beobachtungsbeginn vor über 100 Jahren noch nie zu verzeichnen gewesen. „Es ist noch offen, ob sich hier dauerhaft ein neues Grundwasserregime einstellt.“ Die Fachleute würden das aber vermuten.

Temperaturen auch 2021 zu warm, aber nicht mehr so extrem

In den drei Dürrejahren von 2018 bis 2020 und auch noch weiter bis zum August 2021 habe sich der Rückgang des Grundwassers stark ausgeprägt, erläuterte Philipp. Jedoch habe man schon seit Mitte 2013 eine Tendenz dazu registriert, die wahrscheinlich mit dem Klimawandel zusammenhänge. Schließlich gab es in Sachsen seitdem die bisher längste Phase an zusammenhängenden Jahren, in denen die Temperaturen wärmer als üblich waren. Auch 2021 habe die Durchschnittstemperatur um 0,8 Grad über den Werten aus der Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990 gelegen. Jedoch nicht mehr annähernd so stark wie in den drei Dürrejahren zuvor.

Durch ergiebige Niederschläge in der zweiten Jahreshälfte 2021 seien die Grundwasserstände wieder etwas gestiegen. Dennoch verharrten sie im Jahresmittel auf einem niedrigen Niveau, hieß es weiter. Aktuell seien an 65 Prozent der Messstellen in Sachsen noch immer 42 Zentimeter unter den monatstypischen Werten beim Grundwasserspiegel festgestellt worden. In Sachsen fehle gegenwärtig eine halbe Jahresmenge an Niederschlägen, um die Situation wieder zu normalisieren.

Ökologische Folgen für Dübener Heide und Leipziger Auenwald

Sofern sich das Problem beim Grundwasser verfestigt, hätte das negative Auswirkungen auf die Ökologie, Landwirtschaft und Wälder in Nordsachsen – etwa in der Dübener Heide und im Leipziger Auenwald, so das Landesamt. Auch müssten Brunnen unter Umständen tiefer gebohrt werden. Eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung im Freistaat sei hingegen nicht ersichtlich.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie in Kürze an dieser Stelle.

Von Jens Rometsch