Leipzig

Die sächsische Hotellerie protestiert gegen den sechsstufigen Corona-Öffnungsplan der Landesregierung. Grund: Während es vor Einführung der neuen Corona-Schutzverordnung möglich war, Dienstreisende wie beispielsweise Bahnmitarbeiter, Bundeswehrangehörige, Monteure, Bauingenieure oder auch Flugpersonal aufzunehmen, wenn dieses geimpft, genesen oder getestet war, gilt nun die strengere 2G plus-Regel für alle Unterkunftsarten und Reisezwecke. Zumindest über einer Inzidenz von 100 und unter der Vorwarnstufe, die in Kraft tritt, wenn 180 Intensivbetten und 650 Normalbetten in Kliniken belegt sind.

„Völlig aus der Luft gegriffen“

Bis auf die Normalbetten-Grenze werden aber derzeit noch alle anderen Werte in Sachsen deutlich gerissen. Daher 2G plus. Vor allem auf Baustellen oder bei beruflichen Fortbildungen kann das zusätzliche Unterbrechungen bedeuten. Hinzu kommt eine hohe Anzahl an Azubis, die für ihren schulische Ausbildung regelmäßig Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nahe der Schulorte nutzen müssen. Viele von ihnen sind aufgrund ihres Alters noch ungeimpft. Die Verschärfung hätte zur Folge, dass eine ganze Reihe dieser Azubis Unterbrechungen der Ausbildung in Kauf nehmen müssten.

„Wichtig ist, dass wir jetzt eine Entscheidung für 3 G bestätigt bekommen“, sagt Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein. „Die Hotels sind momentan so leer, dass das Argument ,Alle aufeinander stellen ein höheres Risiko dar’ völlig aus der Luft gegriffen ist.“ Klein kritisiert, dass derartige Entscheidungen zwar am Grünen Tisch getroffen würden, man die operative Umsetzung dann aber den betroffenen Unternehmern überlasse.

„Wo sollen die künftig übernachten?“

Axel Hüpkes, der in Leipzig das nh Messehotel leitet, wirft Fragen auf, die sich aus der Verordnung ergeben: „Wir haben ja schon bei den Flugzeug-Crews die Herausforderung, dass die Piloten der Antonows nur mit dem Sputnik-Impfstoff geimpft sind. Wo sollen die künftig übernachten? Dasselbe muss nun auch gefragt werden, wenn hier Hundertschaften der Polizei anrücken. Wer soll die alle testen?“ Wenn man wolle, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten werde und beispielsweise Mundschutze pünktlich angeliefert werden, dann müssten eben auch Möglichkeiten zur Übernachtung für Spediteure bestehen. „Sonst wird das schwierig“, prophezeit Hüpkes.

Allerdings trifft diese Prophezeiung höchstwahrscheinlich ein. Denn das sächsische Sozialministerium teilt auf LVZ-Anfrage mit, dass die „angesprochenen Personengruppen von der Möglichkeit der Übernachtung auch zu nicht-touristischen Zwecken in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen o. ä. ausgeschlossen (sind), da sie entweder über keinen Impfschutz verfügen oder mit einem in der EU nicht zugelassenen Impfstoff geimpft worden sind und damit nicht Kriterien des Paul-Ehrlich-Instituts für das Vorliegen eines mindestens vollständigen Impfschutzes erfüllen“.

Nächster Gipfel findet am Montag statt

Und noch ein Problem treibt die Hoteliers und Gastronomen um – das Auslaufen der Kurzarbeiterregelung zum 31. März. Mehr noch: Betriebe, die seit März 2020 durchgängig Kurzarbeitergeld bezogen haben, sehen sich bereits Ende Februar bedroht, weil die Bezugsdauer derzeit auf maximal 24 Monate beschränkt wurde. Seit Jahresbeginn wird den Unternehmen auch nur noch die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge erstattet.

Gleichzeitig ist die Branche händeringend auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs. Im ersten Coronajahr 2020 sank die Zahl der Ausbildungsverträge in sechs gastgewerblichen Berufen um rund 24 Prozent, im Jahr darauf noch einmal um weitere vier Prozent. Der nächste Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzler und Ministerpräsidenten soll nun am kommenden Montag stattfinden. Hoteliers und Gastronomen hoffen dann auf tragfähigere Lösungen.

Von Roland Herold