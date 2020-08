Leipzig

Nach 13 Jahren hat es einen Wechsel an der Spitze des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes gegeben. Seit 1. August führt Matthias Grünberg (59) das Gericht als Hüter der Sächsischen Verfassung. Der gebürtige Mannheimer arbeitet seit knapp 30 Jahren an Verwaltungsgerichten und ist laut Protokoll nun die Nummer drei in Sachsen.

Sie sind nun der Hüter der Sächsischen Verfassung. Spüren Sie die Belastung, den Druck?

Anzeige

Das Gericht ist der Verfassungshüter. Das Amt des Präsidenten ist mehr protokollarisch zu sehen. Ich bin jetzt sozusagen die Nummer drei in Sachsen: Landtagspräsident, Ministerpräsident und ich als Spitze der Jurisdiktion, der Gerichtsbarkeit. Es gibt durchaus Richterpositionen, die mehr Einfluss haben. Ich bin im Hauptamt Vizepräsident am Oberverwaltungsgericht. Das hat den Vorteil, dass man in erster Linie Richter ist und auch Verwaltung macht.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Gericht besteht aus fünf Berufsrichtern und vier nichtberufsrichterlichen Mitgliedern. Was macht den Reiz aus?

Für mich ist es eine intellektuelle Herausforderung. Man hat nicht nur den Einzelfall vor Augen, sondern muss viele andere Dinge einbeziehen. Natürlich ist das ein maßgebender Aspekt, dass man die Verfassung schützt und verwirklicht. Aber wenn man mit neun durchaus sehr unterschiedlichen Leuten wie Berufsrichtern, Professoren, Rechtsanwälten und Kirchenräten über einen Fall diskutiert, kommen da schon ganz andere Sachen zur Sprache, als wenn ich ausschließlich mit Berufskollegen diskutiere.

Lesen Sie auch: SPD fordert umfassende Reform des Verfassungsschutzes in Sachsen

Wie viele Verfahren behandeln Sie im Jahr und wie ist der Ablauf? Schließlich üben Sie ihre Tätigkeit als Nebenamt aus?

Wir beschäftigen uns mit etwa 140 Verfahren im Jahr. Die Zahl ist in etwa gleichgeblieben. Ein Richter wird Berichterstatter in dem Verfahren und bereitet mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern das Verfahren vor. Wir haben drei neue Kollegen, die jetzt Richter sind. Wir müssen Termine abstimmen. Wir treffen uns ein- bis zweimal im Monat. Die Verfahren werden schriftlich vorbereitet, dann trifft man sich und berät einen Tag lang darüber. Wenn man einen Tag konzentriert durcharbeitet, hat man seine 15 bis 20 Verfahren weg. Öffentliche Verhandlungen machen wir eher selten. Im vergangenen Jahr war es das Verfahren um die Wahlliste der AfD.

Um was für Verfahren handelt es sich?

Wir haben hauptsächlich Verfassungsbeschwerden, in denen sich Bürger konkret an uns wenden. Das ist in den vergangenen Jahren etwas mehr geworden. Dafür gibt es weniger Verfahren innerhalb des Staates, also, dass Fraktionen gegen die Regierung klagen oder einzelne Abgeordnete gegen den Landtagspräsidenten. Derzeit haben wir zwei Normenkontrollanträge der AfD, in denen sie ein bestimmtes Gesetz angreifen. Das hatten wir in den vergangenen Jahren wenig.

Wie lange dauern die Verfahren?

Verfassungsbeschwerden dauern zwischen drei und sechs Monate, und die anderen Verfahren kann man nicht über einen Kamm scheren. Viele Sachen werden in einem Jahr erledigt, es kann aber auch mal sein, dass ein Verfahren etwas länger dauert. Wir haben aus dem vergangenen Jahr noch das Verfahren zum Polizeigesetz, das ist sehr umfangreich und eine echte Herausforderung.

Um welche Themen geht es und wie ist der Rechtsweg?

Eigentlich kann gegen alles Verfassungsbeschwerde eingelegt werden. Wir haben viele Verfahren aus dem Zivilrecht, aus der Verwaltung, Menschen, die mit Prüfungsentscheidungen nicht zufrieden sind, Asylbewerber, die mit der letztinstanzlichen Entscheidung nicht einverstanden sind, Krankenversicherungsrecht, Finanzgerichtsbarkeit und auch die Corona-Verordnung. Wir haben aber in der Regel den Filter, dass der normale Rechtsweg ausgeschöpft sein muss, ehe man zum Verfassungsgerichtshof kommt. So auch bei der Corona-Verordnung. Grundsätzlich muss diese Verordnung erstmal durch die Fachgerichte geprüft werden, ehe es zu uns kommt. In diesem Zusammenhang haben wir etwa 10 bis 20 Verfahren.

Auch interessant: Sachsens Verfassungsschutz prüft Daten von AfD-Abgeordneten noch einmal

Zur Person: Matthias Grünberg, geboren 1961, stammt aus Mannheim. Er ließ sich zunächst zum Bankkaufmann ausbilden. Später studierte er in Freiburg und München Jura. 1991 promovierte er an der Universität Mannheim. Drei Jahre später wurde er Richter am Verwaltungsgericht Karlsruhe. 1996 ging er nach Sachsen und hatte hier Stationen als Richter am Verwaltungsgericht Dresden, am Oberverwaltungsgericht ( OVG) Bautzen sowie als Regierungsdirektor, Ministerialrat und Präsident des Sozialgerichtes Dresden. Seit 2008 ist er Vizepräsident des OVG. Am Verfassungsgerichtshof ist er seit 2007 Mitglied. Er ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Von RND/dpa