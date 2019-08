Mitten im DHL-Hangar am Flughafen Leipzig/Halle hatte Kanzlerin Merkel zur ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz eingeladen. Merkel selbst schwebte nur kurz per Helikopter ein – und spracht sich für sauberes Fliegen ohne Verbote aus. Selbst das Lieblingsprojekt ihrer Staatsministerin Dorothee Bär schaffte es am Ende in die Abschlusserklärung: das Flugtaxi.