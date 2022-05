Leipzig

Anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen – in Sachsen steigt wieder die Waldbrandgefahr. Im Leipziger Nordraum, in der Dahlener und in der Dübener Heide beispielsweise, wird laut Staatsbetrieb Sachsenforst Ende dieser Woche bereits die Waldbrandwarnstufe 4 erreicht.

Hohe Strafen für Verlassen der Waldwege

Das aber hat Konsequenzen für Wanderer, Freizeitsportler und Spaziergänger. „Die öffentlichen Straßen im Wald, die nichtöffenlichen Waldwege sowie die zum Reiten ausgewiesenen und gekennzeichneten Wege dürfen daher mit Bekanntgabe der Waldbrandgefahrenstufe 4 nicht verlassen werden“, heißt es in einer Allgemeinverfügung des Landkreises Nordsachsen. Verstöße können mit Geldbußen bis 2500 Euro, in schweren Fällen sogar bis 10 000 Euro geahndet werden. Im vergangenen Jahr gab es allein im Freistaat 34 Waldbrände. Bei 24 davon konnte die Ursache ermittelt werden – in 21 Fällen war es reine Fahrlässigkeit.

Nur im Erzgebirge und im Vogtland besteht derzeit noch geringe Waldbrandgefahr. Gleichzeitig geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht nur vom weiteren Ausbleiben von Niederschlägen, sondern auch von den ersten Hitzewellen bis zu 27 Grad Celsius um die Mitte der Woche hin aus. „Damit dürfte sich die im Osten und Norden bestehende Trockenheit weiter verschärfen“, fürchtet ein Meteorologe des DWD. 

Borkenkäfer schwärmt vor allem im Tiefland wieder aus

Inzwischen hat auch das Schwärmen der Borkenkäfer vor allem im Tief- und Hügelland in Sachsen wieder begonnen. Laut Sachsenforst sollten befallene Bäume aus dem Vorjahr und die frischen Würfe und Brüche aus den Stürmen im Februar als prophylaktische Maßnahme zügig saniert werden. Während Fichten vor allem im Osterzgebirge, im Elbsandsteingebirge und in der Oberlausitz betroffen seien, gäbe die Lage der Kiefern und Lärchen im nördlichen Sachsen Anlass zur Besorgnis.

Sachsen Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), seit wenigen Tagen neuer Vorsitzender der Stiftung Wald für Sachsen, konstatiert: „Unsere sächsischen Wälder haben in den vergangenen Jahren stark gelitten. Zum Teil sind ganze Landstriche durch Borkenkäfer und Trockenheit entwaldet. Wenn wir unseren Wald auch kommenden Generationen überlassen wollen, müssen wir handeln.“

Gewerkschaft: Forstleute sind am Limit

Für die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Nord-West-Sachsen sind die Forstleute aber mittlerweile am Limit. Stürme, Trockenheit und Schädlinge machten nicht nur den Bäumen in der Region extrem zu schaffen, sondern führten auch zu einer Überlastung derer, die in der Forstwirtschaft arbeiten, sagen sie. Deshalb sei dort deutlich mehr Personal erforderlich. „Vom Forstwirt bis zur Revierleiterin – die Beschäftigten haben in Sachsen alle Hände voll zu tun, um die massiven Schäden der letzten Jahre zu beseitigen“, unterstreicht IG BAU-Bezirksvorsitzender Bernd Günther.

Nach Angaben von Sachsens Forstminister Wolfram Günther (Grüne) ist der „Zustand der sächsischen Wälder immer noch besorgniserregend“. Laut Waldzustandsbericht 2021 waren 31 Prozent der Bäume (2020: 35 Prozent) deutlich geschädigt. Hingegen wiesen nur 24 Prozent der Bäume (2020: 21 Prozent) keine erkennbaren Schäden auf. 2020 mussten rund 1,5 Millionen Kubikmeter Schadholz aus den sächsischen Wäldern geholt werden – 14 Mal mehr als noch fünf Jahre zuvor. Dabei entfielen 84 Prozent aller Schäden auf Nadelhölzer wie Fichten und Kiefern, die besonders anfällig für Hitze und Insektenbefall sind.

Von Roland Herold