Die Krokusse blühen, Parks und Cafés sind gut besucht, hier und da wird schon gegrillt: Sachsen ist aus dem Winterschlaf erwacht und genießt den Frühling. Dem Freistaat steht ein sonnenreiches Frühlings-Wochenende bevor. „Es wird Sonne satt von früh bis spät geben“, so Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Das Hochdruckwetter wird noch bis Sonntag warme Temperaturen und viel Sonne nach Sachsen bringen. Am Freitag und Samstag werden um die 16 Grad erwartet, am Sonntag gehen die Temperaturen dann leicht zurück. In höheren Lagen, etwa im Erzgebirge, bewegen sich die Temperaturen um die zehn Grad.

Wer das schöne Wetter nicht nur für Ausflüge oder Fahrradtouren, sondern auch für Gartenarbeiten nutzen will, sollte beim Pflanzen aber noch vorsichtig sein. Denn die Nächte werden noch empfindlich kalt und es ist noch mit Frost zu rechnen. Die Temperaturen werden zwar in Städten wie Leipzig nur leicht unter den Gefrierpunkt sinken, doch „Bodenfrost gibt es in dieser Jahreszeit eigentlich immer“, betont DWD-Meteorologe Balders. Im Bergland sinken die Temperaturen in den Nächten auf minus vier Grad. Das ist für die Jahreszeit nichts Außergewöhnliches: „Bis in den Mai hinein kann es immer wieder Nachtfrost geben. Das ist noch lange nicht vorbei“, so Balders.

Temperatursturz in der nächsten Woche

Das Frühlingswochenende sollte für Aktivitäten im Freien noch einmal richtig ausgekostet werden. Denn in der nächsten Woche kündigt sich der April mit typisch wechselhaftem Wetter an. Ein Tiefdruckgebiet aus Skandinavien bringt ab Montag kalte Polarluft nach Sachsen und sorgt für deutlich kühlere Temperaturen. Um bis zu zehn Grad fällt das Thermometer. Zum Start in die neue Woche klettern die Temperaturen zwar noch auf zwölf Grad, im weiteren Wochenverlauf sinken sie dann aber in den einstelligen Bereich und liegen bei ungefähr acht Grad.

Die Sonne gönnt sich in der kommenden Woche eine Ruhepause und verschwindet hinter einer dichten Wolkendecke. Das Wetter wird insgesamt wechselhaft, und Niederschläge werden erwartet. „Es ist auch möglich, dass sich der ein oder andere Graupelschauer nach Sachsen verirrt“, so DWD-Meteorologe Balders. Im Bergland kann es in Höhen ab 600 Meter sogar Schnee geben. Mit dem Wechsel von Winter- auf Sommerreifen sollte also noch gewartet werden. Dazu rät auch Wetterexperte Dominik Jung vom Portal wetter.net: „ Man sollte wirklich noch bis Ostern abwarten, das Wetter kann noch überraschen und nachts bei Werten unter sieben Grad sind die Winterreifen sowieso besser.“

März zu trocken für die Jahreszeit

Anfang der Woche sorgt eine dicke Wolkenschicht zunächst für frostfreie Nächte, doch spätestens ab Mittwoch können die Temperaturen nachts wieder auf unter null Grad sinken. Die Sonne zeigt sich vorerst nicht mehr. Insgesamt war der März aber mit viel Sonnenschein und wenig Regen zu trocken für die Jahreszeit. Ob ein neuer Rekord von Sonnenstunden im März verzeichnet werden kann, lässt sich laut DWD aber erst Ende des Monats abschließend sagen.

