Sachsen: Zahl der Grippefälle in einer Woche fast verdoppelt

Leipzig

Die saisonale Grippewelle hat Sachsen wie auch Gesamtdeutschland erfasst, teilt das Gesundheitsministerium in Dresden mit. Insgesamt wurden demnach im Freistaat 2401 Influenza-Fälle, darunter ein Todesfall, gemeldet. In der vierten Kalenderwoche habe es einen deutlichen Anstieg gegeben: Da kletterte die Zahl der Fälle um 1088.

307 Patienten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der überwiegende Teil der Erkrankten (97 Prozent) war nicht gegen Grippe geimpft. Aus Kindereinrichtungen und Schulen in unterschiedlichen Regionen kamen Krankheitshäufungen zur Meldung, die vor allem durch Influenza A, vereinzelt auch durch Influenza B verursacht waren.

Bisher 42 Todesfälle

Laut dem Robert Koch-Institut ( RKI) gibt es in der laufenden Saison bundesweit 20.702 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle. 4799 Patienten erkrankten so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Seit der 40. Kalenderwoche 2019 – dem offiziellen Beginn der Grippesaison – wurden insgesamt 42 Todesfälle mit Influenzavirusinfektion an das RKI übermittelt, darunter 37 mit Influenza A-Nachweis und fünf mit Influenza B-Nachweis.

Die Grippewelle 2017/18 war laut RKI die schlimmste seit 30 Jahren. Das Institut schätzt, dass rund 25.000 Menschen bundesweit an der Influenza starben. Die Grippewelle 2018/2019 verlief dagegen vergleichsweise moderat, teilt das Institut mit. Vergleichswerte liegen noch nicht vor. Die Ex­perten gehen von 3,8 Millionen Arztbesuchen wegen Grippe in der vergangenen Saison aus. Das ist weniger als halb so viel wie 2017/18. Insgesamt registrierte das RKI von Oktober bis Mitte Mai 182.000 labordiagnostisch bestätigte Grippefälle.

Wichtigste Schutzmaßnahme: Impfung

Die wichtigste Schutzmaßnahme ist dem RKI zufolge trotz der von Saison zu Saison un­ter­schiedlichen Wirksamkeit die Impfung. Dadurch lasse sich Leben retten. Zudem empfehlen die Experten gründliches Händewa­schen mit Seife und Abstandhalten zu Erkrankten.

Von Andreas Dunte