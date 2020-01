Zahl der Tierversuche in Sachsen steigt – Forderung nach mehr Kontrolle

Dresden/Leipzig

Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als zwei Millionen Tiere bei wissenschaftlichen Versuchen eingesetzt, vielfach im Zuge von Grundlagenforschung, aber auch bei der Überprüfung von Medikamenten oder bei der Analyse von Krankheiten. Das ist nicht nur bei Tierschützern umstritten, angesichts der Unterschiede zwischen Tieren und Menschen stellen auch einige Wissenschaftler die Ergebnisse immer wieder in Frage.

Sachsen gehört zwar nicht zu den Bundesländern mit den meisten Experimenten, aber im Freistaat steigt die Zahl immer weiter an. Nach Berechnung des Kölner Vereins Ärzte gegen Tierversuche wurden 2017 in Sachsen erstmals mehr als 100.000 Tiere bei solchen Experimenten eingesetzt. Damit rangiert die sächsischen Forschung bundesweit auf Platz neun der Tierversuche, Spitzenreiter sind Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen mit jeweils vierfach höheren Zahlen.

Hochburg der Experimente mit Tieren in Sachsen ist vor allem die Stadt Leipzig, wo nicht nur eine veterinärmedizinische Fakultät existiert, sondern wo in verschiedenen Abteilungen der Universitätsklinik auch mit Hilfe von Tierversuchen an neuen Heilungsmethoden geforscht wird. Zuletzt ging es dabei beispielsweise laut Datenbank der „Ärzte gegen Tierversuche“ um den Kampf gegen multiresistente Keime (mit Hilfe von zwölf Kaninchen) und um den Zusammenhang von Übergewicht und Nervenkrankheiten (getestet an 42 Mäusen).

Unterschiedliche Schweregrade

Zum Teil haben die Experimente schwerwiegende gesundheitliche Folgen für die Tiere. Seit 2012 muss bei der Beantragung von Tierversuchen laut EU-Norm auch ein Schweregrad angegeben werden, der von „gering“, bis „keine Herstellung der Lebensfunktion“ reicht. Laut Berechnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist etwa jeder achte Tierversuch mindestens „schwer“. Das heißt: Es entstehen erhebliche Schmerzen, andauerndes Leiden bis hin zum möglichen Ableben des Tieres.

Susanne Schaper, Tierschutzpolitikerin der Linken, Mischling Nero (Archivfoto) Quelle: Dietrich Flechtner

Ganz ohne Tierversuche geht es allerdings nicht, sagt Susanne Schaper. Sie ist gelernte Krankenschwester, sächsische Linken-Vorsitzende und langjährige Landtagsabgeordnete aus Chemnitz. „Nicht selten sind Tierversuche in der Medizin unvermeidbar, um letztlich Leben retten zu können.“ Allerdings sollten Tierversuche generell strengsten Auflagen unterliegen und geprüft werden, inwieweit unnötiges Tierleid verhindert werden könne.

30 Versuche mit erheblichen Konsequenzen

Schaper hat vor der neuen Regierungsbildung in Dresden bei der ehemaligen Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ( CDU) noch schnell aktuelle Daten zu Tierversuchsreihen im Freistaat angefragt. „In Sachsen wurden seit 2014 insgesamt 30 Tierversuche mit dem Schweregrad ‚schwer‘, welche somit mit erheblichem Leid für die Tiere verbunden sind, gekennzeichnet“, sagt Schaper nun. Wobei nicht genannt ist, wie viele Tiere bei diesen 30 Experimenten letztlich eingesetzt wurden. Bei 26 weiteren Versuchsreihen in den vergangenen fünf Jahren war das Überleben der benutzten Tiere schon im Vorfeld nicht einkalkuliert – weil zum Beispiel entnommene Organe für weitere Test benötigt wurden.

Die Linken-Politikerin fürchtet, dass die Dunkelziffer der schweren und tödlichen Versuchstreihen noch deutlich höher ist, weil der Schweregrad eines Versuchs von den Behörden nicht auch vor Ort in den Laboren überprüft werde. „Hier besteht deutlicher Nachbesserungsbedarf. Auch oder gerade angesichts des durch die EU eingeleiteten Verfahrens gegen Deutschland, weil hierzulande die einheitlichen EU-Regeln nicht eingehalten werden“, sagt Schaper. Gemeint sind Forderungen aus Brüssel, den Tierschutz klarer gesetzlich zu regeln und etwa bei Tierversuchen auch die Anwesenheit von Tierärzten zwingend zu verlangen.

Es trifft vor allem Mäuse – aber auch Hunde und Katzen

Neben den 56 Versuchsreihen mit schweren und tödlichen Konsequenten für die benutzten Tiere gab es in den vergangenen fünf Jahren auch noch mehr als 600 verschiedene Tierversuche, die als „mittel“ oder „gering“ gekennzeichnet wurden, teilte die Gesundheitsministerin mit. Laut des Bundesministeriums waren Dreiviertel der 2,1 Millionen Tiere, die 2018 bei Versuchen eingesetzt wurden, Mäuse. Dahinter folgen mit großem Abstand Ratten, Hasen und Zebra-Fische. Dazu kamen beispielsweise auch noch 2100 Hunde (0,09 %) und 500 Katzen (0,02 %), die innerhalb des Jahres bei Tierversuchen eingesetzt wurden.

Nach Ansicht der Gegner sollte generell kein Lebewesen für Versuchszwecke eingesetzt werden. Während Tierschützer den Respekt vor dem Leben der Tiere ins Feld führen argumentieren Wissenschaftler vor allem mit fehlender Übertragbarkeit. „Mensch und Tier – wie auch die einzelnen Tierarten untereinander - unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich Körperbau, Organfunktion, Stoffwechsel und Ernährung zum Teil erheblich voneinander“, schreibt Veterinärmedizinerin Gaby Neumann für die Ärzte gegen Tierversuche. Sie plädiert eher für den Einsatz gezüchteter Zellstrukturen und anderer High-Tech-Forschungsmethoden. Laut der Befürworter ist Grundlagenforschung ohne Tierversuche vielfach nicht möglich und auch das Testen von neuen Medikamenten in komplexen Systemen wie einem lebenden Organismus wäre ohne Tiere nicht möglich.

Lesen Sie auch

Von Matthias Puppe