Dresden

In Sachsen ist die Zahl der Patentanmeldungen im zweiten Jahr in Folge gesunken. Im vergangenen Jahr habe es 604 Anmeldungen gegeben, wie das Deutsche Patent- und Markenamt in München mitteilte. 2020 waren es noch 641, in 2019 wurden 668 Patente eingereicht.

Im deutschlandweiten Vergleich lag der Freistatt 2021 auf Rang 7 und belegte damit den Spitzenplatz unter den ostdeutschen Bundesländern. Pro 100.000 Einwohner wurden in Sachsen der Statistik zufolge 15 Patente angemeldet. Die Zahl der bundesweiten Anmeldungen ging um knapp 3500 auf rund 58.600 zurück. Die meisten Anmeldungen gab es in Baden-Württemberg (13.570), die wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern (98).

Ministerium: „Pandemiebedingter Effekt“

Das Wirtschaftsministerium vermutet den Hauptgrund für den Rückgang der Zahlen in den vergangenen beiden Jahren in der Corona-Pandemie. Diese habe sich vermutlich auf die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgewirkt. Zudem sei in fast allen Bundesländern ein Rückgang der Patentanmeldungen beobachtet worden. „Vor diesem Hintergrund ist derzeit von einem vorübergehenden pandemiebedingten Effekt auf die Patentanmeldungen in Sachsen auszugehen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Die Zahl sei mit Blick auf die Innovationskraft der sächsischen Wirtschaft jedoch nur begrenzt aussagekräftig. Nicht-technische Innovationen würden zunehmend an Bedeutung gewinnen. „Die Bedeutung von Geschäftsmodellen als Wertschöpfungsfaktor nimmt seit den letzten Jahren zu“, hieß es. Dieser Trend werde durch den Fortschritt digitaler Techniken, die damit verbundene Einführung neuer Geschäftsmodelle und die aufgrund der Pandemie erforderliche Kontaktreduzierung verstärkt.



Von RND/dpa