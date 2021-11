Sachsen aktiviert 19 Reha-Kliniken – Köpping sieht „noch keine Triage-Situation

Dresden

Bundesweit weiter einsam an der „Spitze“ und fünf Kreise unter den „Top Ten“: Die Corona-Infektionszahlen in Sachsen klettern noch immer steil nach oben. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sagte am Dienstag bei der Kabinettspressekonferenz in Dresden, dass die sächsische Landesregierung davon ausgeht, dass im Freistaat in dieser Woche die 1000er Marke bei den Inzidenz-Werten fällig ist. Aktuell, so Köpping, stünde der Freistaat bei 969 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner. Insgesamt sieben Landkreise hätten eine Inzidenz von über 1000, darunter der Kreis Osterzgebirge/Sächsische Schweiz als bundesweiter „Spitzenreiter“ mit dem Wert von 1600. Die Ministerin räumte in dem Zusammenhang auch ein, dass wegen der hohen Infektionszahlen viele Gesundheitsämter mit der Registrierung nicht hinterherkämen. „Die Inzidenzen liegen eigentlich höher“, sagte sie.

Notfall-Pläne für Kliniken vorbereitet

Um in der angespannte Corona-Lage die Kliniken zu entlasten – die Überlastungsstufe auf den Corona-Normalstationen ist überschritten, auf den Intensivstationen wird Ende der Woche damit gerechnet – sollen alle 19 Rehakliniken im Freistaat in die medizinische Akut-Versorgung mit eingebunden werden. Entsprechende Notfallpläne für die Krankenhäuser seien vorbereitet, sagte die Ministerin. Man könne nur hoffen, dass die seit Montag geltende Schutzverordnung die Inzidenzen sinken lasse.

„Es geht im Moment nicht um Triage“

Köpping äußerte sich auch zum Thema Triage, nachdem der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck,gewarnt hatte, dass Krankenhäuser bald entscheiden müssen, wer zuerst behandelt werden soll. Köpping verwies auf das Prognose-Tool in Sachsen für die drei medizinischen Zentren in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Dort könne man genau sehen, was in welcher Einrichtung wann passiert. „Es gehe im Moment nicht um Triage, sondern um die beste Behandlung“, sagte Köpping. Sachsen versuche alles, um nicht in eine Situation mit Triage hineinzurutschen.

