Bad Muskau

Im Kampf gegen die sich aus Richtung Polen ausbreitende Afrikanische Schweinepest setzt Sachsen nun auch auf einen Zaun an der Landesgrenze. Wie es am Mittwoch aus dem Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz hieß, werde auf einem Abschnitt von etwa 4,5 Kilometern Länge „eine Barriere errichtet, die die Wanderung von Wildschweinen von Polen nach Sachsen erschweren soll“. Vergangene Woche hatte bereits Brandenburg mit der Errichtung solcher Sperren begonnen.

Die nun begonnenen Arbeiten entlang der Lausitzer Neiße zwischen der Landesgrenze zu Brandenburg und dem Beginn der Umzäunung des Fürst-Pückler-Parkes in Bad Muskau sollen noch am Mittwoch abgeschlossen werden, hieß es weiter. Die Sperre bestehe danach aus einem Elektrozaun und verschiedenen Geruchsbarrieren.

Köpping : Bietet keinen völligen Schutz

„Mit der Errichtung dieser Wildschweinbarrieren unterstützen und flankieren wir die Maßnahmen der Kollegen in Brandenburg und Polen“, erklärte Sachsens neue Sozialministerin Petra Köpping ( SPD), warnte aber zugleich auch vor zu hohen Erwartungen an die Begrenzung. „Wildschweinbarrieren bieten keinen völligen Schutz. Sie ermöglichen es, die Schwarzwildbewegungen zu kontrollieren und stellen damit ein Hilfsmittel dar, um das Risiko eines Eintritts der Afrikanischen Schweinepest durch ein infiziertes Tier zu verringern.“

Ein komplett sicherer Zaun müsste indes in massiver Bauweise errichtet werden, was aus „vielerlei Gründen“ an dieser Stelle aber nicht möglich sei. „Wir prüfen jede Maßnahme, die den Schutz erhöhen kann, damit sich diese verheerende Tierseuche nicht unkontrolliert über sächsisches Gebiet ausbreiten kann“, so Köpping weiter.

Nach immer weiter steigenden Zahlen von infizierten Tieren auch im Grenzgebiet zu Deutschland hatte Sachsen Anfang Dezember eine Notfallübung für den Fall des in den Landkreisen durchgeführt. Trotz der Gefahren eines Seuchenausbruchs warnt der Freistaat aber auch vor Panik. „Grundsätzlich gilt erstmal: Das Virus ist nicht auf den Menschen übertragbar“, sagte Jörg Schurig, Sprecher des Sozialministeriums, vor Beginn der Notfallübung.

Verbreitung über Speisereste

Allerdings sei der Mensch maßgeblich an der Verbreitung der Afrikanische Schweinepest in Europa und Asien verantwortlich. Denn im Gegensatz zu den afrikanischen Ursprungsländern, wo die Seuche durch sogenannte Lederzecken übertragen wird, erfolgt die Ansteckung in den nördlichen Breitengraden vor allem über Speisereste, die aus betroffenen Gebieten mitgebracht und dann achtlos weggeworfen werden. Zudem reiche schon ein Stiefelabdruck aus der Nähe eines verendeten Tieres, um das Virus zu verbreiten.

Die Behörden empfehlen deshalb, bei Sichtung eines toten Tieres oder bei einem Wildunfall umgehend die Behörden beziehungsweise den zuständigen Jäger zu informieren und sich dem Tier nicht zu nähern. Sollte der Virus letztlich im Freistaat nachgewiesen werden, sind Sachsens Jäger angehalten, die Wildschweinpopulation rigoros zu begrenzen. Bereits in den beiden vergangenen Jagdjahren wurde mit 45.318 beziehungsweise 36.087 Abschüssen mehr Schwarzwild gejagt als zuvor.

Von Matthias Puppe