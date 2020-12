Sachsen beginnt mit Corona-Massentests – Mitarbeiter für Impfzentren gesucht

Dresden

Der Freistaat Sachsen will den hohen Infektionszahlen in seinen Landkreisen und kreisfreien Städten nun auch mit Massentestungen begegnen. Wie es aus dem Dresdner Sozialministerium hieß, seien insgesamt 200.000 Schnelltests beschafft und auf die Kreise verteilt werden. „Dort wird entschieden, wo die Tests eingesetzt werden. Zunächst wurden 20.000 dieser Test zu gleichen Teilen an fünf Landkreise geliefert“, so eine Sprecherin gegenüber der LVZ. Die Behörden erhoffen sich durch die koordinierten Aktionen mehr Aufschluss zur Dunkelziffer der Corona-Verbreitung im Freistaat.

In zwei konkret betroffenen Orten haben die Überprüfungen am Freitag bereits begonnen. „Das ist zum einen Räckelwitz im Landkreis Bautzen und zum anderen Rathmannsdorf im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge“, so die Sprecherin weiter. Beide Gemeinden gehören zu den am schwersten vom Virus betroffenen Orten in Sachsen. In Räckelwitz waren zuletzt unter den 1100 Einwohnern insgesamt 54 neue Fälle registriert worden, im ähnlich großen Rathmannsdorf waren es am Donnerstag 19 neue Fälle. In beiden Gemeinden sind jetzt alle Einwohner aufgerufen, an den Schnelltests teilzunehmen. Eine Pflicht dazu gibt es allerdings nicht.

Anzeige

An Sachsens Schulen und Kindertagesstätten können sich indes bereits seit längerem Lehrer und andere Mitarbeiter regelmäßig auch von geschultem Personal testen lassen. Zuletzt hatten sich landesweit täglich etwa 50 bis 100 Pädagogen nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne begeben müssen. Eine Gesamtzahl der derzeit vom Virus betroffenen Lehrer könne aktuell aufgrund einer Systemumstellung nicht ermittelt werden, hieß es am Freitag aus dem zuständigen Kultusministerium.

Selbsttests noch nicht vorgesehen

Ob Lehrer und Erzieher sich in Sachsen demnächst auch selbst auf eine Corona-Infektion testen lassen können, ist dagegen noch unklar. „Wir haben von der Idee des Bundesgesundheitsministers aus den Medien erfahren. Mit den Gesundheitsministerien der Länder ist dies bisher nicht kommuniziert worden“, hieß es auf LVZ-Nachfrage aus dem Dresdner Ministerium.

Im benachbarten Sachsen-Anhalt sollen solche Selbsttests bei Mitarbeitern von Schulen und Kindertagesstätten ab kommenden Jahr möglich sein. Wie es am Freitag aus dem Kultusministerium in Magdeburg hieß, seien für den 7. und 8. Januar landesweit freiwillige Massentests in den Bildungseinrichtungen geplant, bei denen sich die Pädagogen selbst testen sollen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte am Donnerstag in einem Interview mit der Funk Mediengruppe angekündet, dass Schulen und Kindertagesstätten in der ganzen Bundesrepublik ab diesem Freitag auch direkt Schnelltests beziehen können und dass sich die Pädagogen dann nach kurzer Schulung auch selbst testen können.

Rotes Kreuz sucht Mitarbeiter für Impfzentren

Unterdessen gehen die Planungen im Freistaat für die Einrichtung der Impfzentren voran. Das Deutsche Rote Kreuze teilte am Freitag mit, dass für die geplant 13 zentralen Impfstationen bis zu 300 Mitarbeiter in Voll-, Teilzeit oder per Minijpb gesucht werden. „Die Aufgaben umfassen je nach Eignung organisatorische und logistische Tätigkeiten, Unterstützung im Check-In Bereich und der impfenden Ärzte sowie die Betreuung der zu Impfenden“, hieß es in der Ankündigung.

Die Anstellungen werden zunächst auf drei Monate befristet, hieß es. Nähere Informationen zu den Bewerbungen sollen auf der Webseite: www.drksachsen.de/ Impfzentren veröffentlicht werden.

Von Matthias Puppe